La commissione salute all’ARS approva la selezioni interna per nuovi dirigenti medici al Policlinico e la figura dello psicologo di base

La VI Commissione Salute all’ARS ha approvato due disegni di legge, il primo sull’avvio di una selezione interna destinata ai medici e sanitari EP (elevata professionalità), per l’attribuzione della qualifica dirigenziale ed il secondo per l’istituzione dello psicologo di base per i servizi di medicina generale.

Con il primo ddl, proposto come primo firmatario dal Presidente Giuseppe Laccoto, si autorizzano i Commissari dei Policlinici ad avviare una selezione interna destinata ai medici e sanitari EP (elevata professionalità), per l’attribuzione della qualifica dirigenziale. Con la selezione verranno fatti salvi tutti i diritti relativi al trattamento giuridico ed economico maturati fino al momento del passaggio di qualifica.

“Ritengo che il testo approvato dalla Commissione – commenta l’on. Laccoto – rappresenti la migliore risposta ad una vertenza annosa che ultimamente è sfociata in tensioni e proteste al Policlinico di Messina. Il ddl concede una prospettiva concreta in particolare a quei sanitari che hanno finora occupato al Policlinico messinese posizioni di grande importanza strategica e garantito prestazioni mediche assistenziali di elevato profilo professionale. Il voto unanime della Commissione è un segnale importante di attenzione e sensibilità”.

L’altro disegno di legge che ha ottenuto disco verde all’unanimità dalla Commissione Salute è quello relativo alla “Istituzione del Servizio di Psicologia delle Cure Primarie e dello Psicologo delle Cure Primarie”. Sono stati oltre 100 gli emendamenti presentati e valutati dai componenti della VI Commissione: “Desidero ringraziare tutti i deputati per l’egregio lavoro di sintesi svolto. Con l’approvazione del testo normativo da parte dell’Assemblea metteremo a disposizione dei territori una figura professionale di riferimento in grado di fornire un supporto fondamentale da un punto di mentale e relazionale. Un servizio – prosegue l’on. Laccoto – che sarà rivolto a tutte le fasce della popolazione, dai bambini agli adolescenti, dai giovani agli anziani alle persone più fragili. L’obiettivo su cui continuiamo a lavorare è quello di fornire servizi sanitari sempre più capillari sul territorio in modo da venire incontro alla crescente domanda di assistenza e supporto da parte dei cittadini”.

Marianna Caronia, capogruppo della Lega all’Ars, sullo psicologo di base

“L’introduzione della figura dello psicologo di base per i servizi di medicina generale, unitamente al medico di base e al pediatra di libera scelta, rappresenta una novità assoluta per il sistema sanitario della nostra regione. Sono stata firmataria di un disegno di legge che ora dopo il vaglio della Commissione Salute approderà in Aula per il definitivo varo. Sono certa che il testo potrà essere ulteriormente migliorato al fine di garantire un livello alto della prestazione e un accesso capillare da parte delle famiglie e dei singoli utenti. La Sicilia con questa previsione normativa si pone all’avanguardia e risponde alle esigenze che mai come ora riguardano una parte considerevole della popolazione, alla quale si potranno dare risposte tempestive ed efficaci”.

Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all’ARS sull’istituzione dello psicologo di base

“Con l’approvazione del testo finale per il voto da parte dell’Assemblea, oggi la Commissione sanità ha dato un ulteriore impulso perché anche la Sicilia si doti dello psicologo di base. Chiederò che questo DDL, anche in virtù del consenso unanime di tutte le forze politiche, venga trattato con urgenza, perché si possa finalmente dare una risposta di qualità ed efficienza ad un bisogno sociale sempre più avvertito nelle nostre comunità.” Lo dichiara Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all’ARS e primo firmatario di una delle proposte di legge per l’istituzione dello psicologo di base.