La Nuova Igea Virtus oggi dalle 16 a Santa Croce senza fare calcoli SEGUI LA DIRETTA VIDEO

La capolista Nuova Igea Virtus scende in campo per difendere il primato sul campo del Santa Croce oggi pomeriggio alle 16 insieme a tutte le altre formazioni del girone B d’Eccellenza.

Gli ultimi due turni del campionato si disputeranno infatti in contemporanea e quella in terra iblea sarà l’ultima trasferta della stagione per la formazione giallorossa, che ha partita ieri pomeriggio alla volta di Santa Croce Camerina. La squadra del tecnico Pasquale Ferrara, senza gli infortunati Flores, Garofalo e Silipigni, non dovrà fare calcoli perchè il destino nelle sue mani. Servono due vittoria nelle ultime due giornata per festeggiare un obiettivo non programmato ad inizio stagione, ma meritato per il rendimento costante durante tutto il campionato. Si troverà di fronte un Santa Croce praticamente già certo di dover disputare il playout contro il Palazzolo, considerato che ha solo sette punti di vantaggio a due giornate dalla fine e che lo stesso Palazzolo oggi è impegnato in casa contro il fanalino di coda Virtus Ispica, già retrocesso, insieme all’Acicatena.

La prima inseguitrice, il Siracusa, è oggi impegnato in una gara senza particolari difficoltà contro i cugini del Real Belvedere Siracusa, considerato il livello dell’avversario e le diverse motivazioni. Il Taormina, dopo il mezzo passo falso in casa con il Modica, sarà in campo a Santa Teresa nel derby con la Jonica e potrà solo sperare in un crollo della sue formazioni che la precedono per rientrare in corsa per il primo posto.

La partita sarà trasmessa sulla pagina Facebook di Dimensione Radio e 3mTV. Per chi avesse un profilo sui social network, la nostra redazione rilancerà il segnale su questo articolo.

