Focus 24live: Intervista a Domenico Rizzo, l’imprenditore barcellonese giunto a Milano

Un sogno sin da bambino, un’ambizione mai zittita, la voglia di emergere e la nascita della sua azienda fino agli intrecci con l’Inter per la nascita del primo Summer Camp targato Inter del Sud Italia. L’intervista per Focus 24live

“Quello che sono, lo sognavo da bambino.” Questa è una delle frasi che ci ha colpito di più di Domenico Rizzo, 33 anni, imprenditore barcellonese.

Abbiamo deciso di ospitare la sua storia – che corrisponde anche con quella di Wonderland, sua “figlia”, la sua creatura, la sua azienda – per raccontare una storia di coraggio e perseveranza, di sacrifici e difficoltà che oggi si traducono in un posto magico pensato e realizzato per bambini, in 25 dipendenti e un debutto milanese con l’Inter, il famoso Football Club di Milano.

Bambino con ADHD apostrofato semplicemente come “monello”, Domenico, sin da piccolo, è un animatore nato che ha conosciuto il lavoro molto presto. A 12 anni lavorava già e trascriveva i suoi sogni in un diario che conserva ancora, per ricordarsi tutto ciò che c’è ancora da realizzare.

“Ho aperto la mia prima sala per compleanni con 250 euro in tasca e un gonfiabile di seconda mano acquistato su internet. Mio padre mi regalò un vassoio di paste secche all’inaugurazione, che ovviamente non bastò per tutti. Ma ora ho realizzato un sogno e molto di più” – è questo che racconta Domenico all’interno di un’intervista che racchiude mille sfaccettature di un’azienda ormai consolidata e apprezzata anche a Milano.

“Ho visto il logo di Wonderland sugli schermi dello Stadio di San Siro e mi è esploso il cuore di gioia! Javier Zanetti in persona mi ha invitato a far parte di un’iniziativa benefica della sua Fondazione Pupi lo scorso 6 marzo. Wonderland è stata sponsor di un evento che ha visto una partecipazione attiva e numerosissima sia da parte del direttivo e dei giocatori della società calcistica Football Club Internazionale Milano, sia da parte di personaggi del mondo dello spettacolo tra cui Elenoire Calasegno, Max Pezzali, Barbara D’urso, i Pinguini Tattici Nucleari e molti altri ancora”. – racconta Domenico che ha avuto anche l’occasione di esibirsi col suo cavallo di battaglia: lo spettacolo di bolle di sapone.

In un servizio dedicato alla serata su Striscia La Notizia, molto probabilmente si vedrà il CEO di Wonderland Srls all’opera.

Il servizio andrà in onda su Canale 5, oggi Sabato 8 Aprile.

Come raccontato da Domenico nell’intervista, il legame tra l’azienda siciliana e Inter si sta consolidando sempre più, al punto da avere in programma, nell’estate 2023, l’apertura del primissimo Inter Summer

Camp in Sicilia (e del Sud Italia), che si terrà nella terza settimana di Luglio da Wonderland in via Enna 11 a Barcellona Pozzo di Gotto.

Per l’occasione, gli istruttori del settore giovanile dell’inter impartiranno, con cadenza settimanale e a

ragazzi e ragazze tra i 6 e i 14 anni, insegnamenti tecnici di altissima qualità, adeguati all’età e all’esperienza calcistica, volti a migliorare, giorno dopo giorno, le capacità a prescindere dal livello di preparazione iniziale.

“Siamo cresciuti tanti e abbiamo fondato anche una Onlus, ma abbiamo ancora tanti sogni da realizzare e non ci fermeremo”, conclude Domenico, il protagonista di una storia di rarità