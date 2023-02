24liveSchool, risuonano a Rodí Milici le note di libertà del “Va’ pensiero”

Main sponsor di 24live School

Venerdì 24 febbraio si è concluso con un grande successo il Progetto Pon “Musica 2”, un corso del piano dell’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo Capuana fortemente voluto dalla Dirigente, Dott.ssa Carmela Pino per sensibilizzare le nuove leve verso il bel canto.

I 22 alunni, fra ragazzi e ragazze di prima, seconda e terza della scuola secondaria di primo grado di Rodì Milici, dell’Istituto Capuana, hanno seguito un corso intenso ed impegnativo di trenta ore arrivando a formare un eccellente coro che nella manifestazione dell’evento finale del Progetto, alla presenza della Dirigente dott.ssa Carmela Pino, della vicaria Maria Maiorana, del sindaco Eugenio Aliberti, del vice sindaco ed Assessore alla Pubblica Istruzione Enrico Privitera, dell’assessore alla Cultura Sabrina Coppolino e di un nutrito pubblico ha allietato la comunità proponendo piccole parti di cinque arie del repertorio lirico italiano.

Sotto la magistrale direzione della Professoressa Stefania Campicelli (Esperto), Insegnante di musica dell’Istituto e Soprano, e la guida della Professoressa Mela Grazia Presti (Tutor), i giovani alunni hanno dato vita ad uno spettacolo musicale senza precedenti, capace di colpire il cuore del pubblico presente, visibilmente commosso.

Ospiti dell’Antiquarium, messo a disposizione per l’occasione dall’Amministrazione Comunale, i giovani alunni della scuola secondaria di primo grado hanno proposto brani di compositori del calibro di G. Donizetti “Bel conforto al mietitore”, G. Bizet “Coro dei monelli – Carmen”, G. Rossini “La Calunnia – Barbiere di Siviglia”, W. A. Mozart “Notte e giorno faticar” e concluso il concerto con un emozionante “Va pensiero – Nabucco” di G. Verdi, di cui il pubblico presente ha chiesto il bis!

I ragazzi riceveranno per la frequenza al corso un attestato a ricordo di un’iniziativa che ci auguriamo possa avere un seguito visto il successo riscosso tra i partecipanti, ma soprattutto hanno avuto modo di scoprire, dopo un percorso impegnativo, un mondo meraviglioso come quello del melodramma e dell’opera lirica spesso sconosciuto e hanno avuto modo di conoscere il vero valore della musica, il cui scopo è di cercare il bello e regalare emozioni che raggiungano l’anima, perché la musica ispira e insegna ed ha una funzione educativa che non va dimenticata.

Maria Chiara Privitera

Classe 3A– IC Capuana – Scuola Secondaria di Primo Grado Martino – Rodì Milici