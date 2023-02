Il big match di Eccellenza è al D’Alcontres tra la capolista Nuova Igea Virtus e il Città di Taomina

La capolista Nuova Igea Virtus, dopo la brillante vittoria in Coppa Italia, si rituffa in campionato per affrontare uno del match decisivi di quest’ultima parte della stagione.

Al D’Alcontres Barone è infatti atteso il Città di Taormina, terzo in classifica ed imbottito di ex giallorossi, che proverà a restare agganciato la treno della promozione. La Nuova Igea Virtus da parte sua non può perdere ancora punti in casa, dopo il pareggio di 15 giorni fa contro il Comiso, perchè la prevedibile vittoria del Siracusa su Mazzarrone consentirebbe di avvicinare la vetta.

La squadra del tecnico Pasquale Ferrara ha dimostrato nella partite che contano di tirare fuori il meglio di sè e contro il Taormina c’è anche lo stimolo ulteriore di cancellare la sconfitta dell’andata, maturata dopo una gara giocata in dieci. Con gli ionici si è creata una contrapposizione alimentata dai tanti ex igeani, che in estate hanno scelto di sposare la causa del Taomina, e confermata anche nella semifinale di Coppa, dominata dai giallorossi e conclusa con un’evidente tensione in campo.

La gara di oggi si preannuncia ricca di emozioni, con la variabile del manto erboso dello stadio barcellonese non in perfette condizione per un problema nella manutenzione programmata alla società, che in caso di pioggia rischia di diventare in un pantano, condizionato il gioco di due squadre tecniche come le formazioni in campo.

Città Di AciCatena Virtus Ispica 2020 Jonica F.C. Sport Club Palazzolo Mazzarrone Calcio Siracusa Calcio 1924 Modica Calcio Milazzo Nebros Leonzio 1909 Nuova Igea Virtus Città Di Taormina Real Siracusa Belvedere Città Di Comiso 1-0 Santa Croce Rocca Acquedolcese 3-0