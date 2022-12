L’intervento del Prefetto sblocca i lavori sul ponte Termini: la soddisfazione dei sindaci Calabrò e Cipriano

L’impegno assunto dal Prefetto di Messina Cosima Di Stani, sulla convocazione di un tavolo tecnico per i lavori di ristrutturazione del ponte Termini sul torrente Patrì, è stato rispettato ed oggi al termine dell’incontro tra i sindaci del distretto di Barcellona, i tecnici dell’Anas e le autorità di Bacino è arrivato il via libera all’avvio del cronoprogramma a partire da gennaio 2023.

La riunione di oggi in Prefettura è servita a tracciare le linee guida di un intervento che richiede un’attenta programmazione per non creare troppi disagi agli automobilisti, che quotidianamente si spostano per studio o lavoro tra Barcellona, Terme Vigliatore e tutto l’entroterra fino a Novara di Sicilia e Montalbano Elicona.

Il primo passaggio burocratico sarà la consegna dei lavori già assegnati per oltre 4 milioni di euro e subito dopo l’apertura dei cantieri, per un intervento che, secondo l’appalto, dovrebbe durare oltre 500 giorni lavorativi, in pratica quasi due anni. Per questo motivo i sindaci presenti all’incontro, tra cui il primo cittadino di Barcellona Pinuccio Calabrò e quello di Terme Vigliatore Bartolo Cipriano, hanno chiesto alla Città Metropolitana di effettuare piccoli interventi di messa in sicurezza sul ponte della strada provinciale, lungo la litoranea tra Barcellona e Terme Vigliatore, soprattutto con la sistemazione dei parapetti attualmente fatiscenti. Altro tema affrontato, ma che dipende dalla magistratura, è stato quello dei cavalcavia sull’Autostrada A20, attualmente sotto sequestro per verifiche sulla staticità, dove è attivo ormai da anni il senso unico alternato con l’utilizzo dei semafori. Si attende infatti che venga completata la perizia disposta dalla Procura di Barcellona per stabilire la possibilità di riapertura o la necessità di effettuare ulteriori interventi di manutenzione.

Il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Pinuccio Calabrò, non nasconde la soddisfazione per la notizia dell’avvio dei lavori: “Si tratta di un risultato importante per tutto il comprensorio, su cui ci siamo battuti per garantire la sicurezza dei nostri cittadini. E’ un intervento di cui si parla da anni, che per diversi motivI si era sostanzialmente bloccato nei meandri della burocrazia. Siamo riusciti, insieme al sindaco Cipriano ed ai colleghi degli altri Comuni, a dare una scossa definitiva per arrivare ad un obiettivo attesa da tutti. Dovremo sopportare insieme qualche disagio sulla viabilità, ma stiamo lavorando con l’Anas, con la Città Metropolitana e con l’Autorità di Bacino per trovare una soluzione che garantisca i collegamenti, insieme alla prosecuzione degli interventi“.

Alle parole del primo cittadino di Barcellona fanno eco quelle del sindaco di Terme Vigliatore Bartolo Cipriano: “L’ultima accelerazione è arrivata dopo il mio intervento durante l’incontro con il Prefetto il giorno dopo l’alluvione del 3 dicembre scorso, in cui ho chiesto ed ottenuto un sopralluogo da parte da Sua Eccellenza. In quella sede è stato preso l’impegno di convocare il tavolo tecnico di oggi, che ha sbloccato la situazione. Si tratta di un intervento atteso da anni, che una volta completato garantirà la sicurezza di chi attraverserà il ponte Termini, con un miglioramento anche della viabilità, considerato che nel progetto c’è anche l’ampliamento della carreggiata. Dovremo sopportare alcuni disagi, ma il risultato finale rappresenterà un beneficio per tutte le nostre comunità“.