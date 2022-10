Giubileo del convento di Sant’Antonino, sabato 8 ottobre la giornata studio sul tema “La gioia della santità cristiana: un itinerario di Bellezza”

In occasione del quarto centenario di fondazione del convento di Sant’Antonino a Barcellona Pozzo di Gotto, festeggiato con l’indizione di un anno giubilare, concesso da Papa Francesco, tra le tante iniziative organizzate dalla comunità francescana di Sant’Antonio da Padova c’è anche una giornata di studio sul tema “La gioia della santità cristiana: un itinerario di Bellezza”.

L’incontro, organizzato con tanta passione e impegno da fra Marcello Badalamenti, prosegue il percorso tracciato con il Giubileo sotto il segno del tema conduttore Tu sei Bellezza, l’esclamazione di Francesco dopo l’incontro con il Serafino alato sul monte della Verna, ma anche la preghiera di Chiara, frutto della costante contemplazione del mistero dell’incarnazione e della passione e morte del Signore Gesù.

Il programma della giornata di studio sul tema “La gioia della santità cristiana: un itinerario di Bellezza”

La Giornata di Studio è in programma sabato 8 ottobre 2022 presso l’auditorium San Vito a Barcellona Pozzo di Gotto, a partire dalle 10.00. Dopo i saluti istituzionali da parte del Ministro Provinciale dei Frati Minori di Sicilia, fra Antonino Catalfamo, e del Sindaco del comune di Barcellona Pozzo di Gotto, avv. Pinuccio Calabrò, i relatori inviteranno i presenti a riflettere sul tema della Santità: un dono di Dio e una responsabilità per tutti i battezzati.

Gli interventi saranno moderati dai dottori Francesca Romeo e Leon Zingales. Per la Sessione biblica prenderanno la parola don Michelangelo Priotto (presbitero della diocesi di Saluzzo, docente di Antico Testamento nel Seminario interdiocesano di Fossano e professore invitato allo Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme) e fra Alfio Marcello Buscemi (dottore in Scienze bibliche e docente emerito di Esegesi paolina allo Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme).

Nel pomeriggio, dopo il saluto del guardiano del convento di Sant’Antonino, fra Francesco Furore, per la Sessione Francescana interverranno fra Arturo Milici (frate minore, impegnato, in passato, in varie esperienze fraterne di preghiera ed evangelizzazione, sia in Provincia che sotto l’obbedienza del Ministro Generale, presso la Fraternità Missionaria Europea di Palestrina e presso il Romitorio della Verna) e suor Mary Melone (Francescana Angelina, professore di Teologia trinitaria e Pneumatologia presso la Facoltà di Teologia della Pontificia Università Antonianum). Infine, per la Sessione Pastorale, sarà la volta di fra Sergio Galdi D’Aragona (sacerdote francescano della Custodia di Terra Santa e Commissario Generale di Terra Santa, Napoli), don Maurizio Aliotta (dottore in Teologia Morale, docente di Teologia Morale e già Preside allo Studio San Paolo di Catania della Facoltà Teologica di Sicilia) e mons. Cesare Di Pietro (vescovo ausiliare di Messina, dottore in Storia della Chiesa e Diritto Canonico, docente invitato all’Istituto San Tommaso dell’Università Pontificia Salesiana di Messina). Arricchirà la giornata l’intermezzo musicale curato dai Professi dello Studentato dei Frati Minori di Messina.