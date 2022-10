Presentato il libro di Nino Genovese “Delitti e Maestrale”: oggi l’evento “Nord & Sud. Un calcio per la vita”

La presentazione dell’ultima fatica letteraria del medico-scrittore barcellonese Antonino Genovese; seppur dirottata dai locali del bar ristorante Lia Ci Si all’auditorium del parco Maggiore La Rosa, ha avuto ampio successo di pubblico.

A presentare l’indagine del maresciallo Gianluca Mariangelo, ambientata tra i vigneti di Barcellona Pozzo di Gotto e le spiagge di Cicerata e narrata in un pregevole tascabile dal titolo “Delitti e Maestrale” pubblicato da Fratelli Frilli Editori di Genova, c’erano la giornalista Cristina Saja, l’editore Carlo Frilli, l’autore Antonino Genovese e la professoressa Maria Concetta Sclafani.

La scaletta degli interventi dei relatori è stata arricchita dalle letture di Tania Alioto e dalle suggestive musiche jazz di Anita Milici al sassofono.

Sull’evento sarà pubblicato su 24live tra un paio di giorni un ampio resoconto. L’autore Antonino Genovese, al termine della presentazione, ha invitato tutti a partecipare questa oggi pomeriggio all’evento “Nord & Sud. Un calcio per la vita”. Un’iniziativa che, a partire dalle 16, si articolerà in una lezione gratuita sulle tecniche di disostruzione pediatrica, in un triangolare di calcio categoria primi calci e in un’amichevole tra il team Aston Birra di Genova e la squadra locale dei Broncopatici (due squadre amatoriali che per diletto e beneficenza utilizzano il gioco del calcio per creare occasioni per sensibilizzare la gente a temi di utilità pubblica e sociale). Un altro evento da seguire.