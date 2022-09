La Croce Rossa ha garantito anche nel 2022, come accade ormai da cinque anni consecutivo l’assistenza sanitaria ai pellegrini che si recano al santuario del Tindari in occasione della tradizionale “ottava”.

Al punto di raccolta di Falcone erano presenti non solo i volontari, ma anche due ambulanze, una del comitato di Barcellona e una del comitato del Tirreno Nebrodi, oltre ad un auto di servizio ed un pulmino per disabili destinati agli eventuali pellegrini in sedia a rotelle.