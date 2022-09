Barcellona festeggia la Madonna del Tindari: il programma delle messe e della processione dell’8 settembre

La Parrocchia Basilica di San Sebastiano di Barcellona Pozzo di Gotto onorerà il prossimo 8 settembre la festa della Madonna del Tindari, nel rispetto di una tradizione che vede nella città del Longano devoto al culto della Madonna nera.

Nelle solennità della Beata Vergine Maria del Tindari, sono in programma le messe alle 9 ed alle 11 presso la Basilica di San Sebastiano. Alle 12 si terrà la supplica in onore della Madonna ed alle 17 si snoderà per le vie del centro la processione del simulacro della Vergine Maria, con partenza ed arrivo alla Basilica di San Sebastiano, secondo l’itinerario indicato nella locandina. A seguire sarà celebrata la messa, con i giochi pirotecnici che concluderanno la giornata di festa.