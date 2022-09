A Terme Vigliatore il week-end della Flower Parade, con sfilata dei fiori, fiera espositiva e spettacoli (Guarda il programma)

Torna a Terme Vigliatore la Flower Parade 2022, che animerà le vie del centro e la Piazza Municipio oggi sabato 3 settembre e domani domenica 4 Settembre.

La manifestazione, organizzata dal gruppo Ora per Terme Vigliatore, offrirà diversi momenti di intrattenimento, con la novità di una fiera espositiva aperte oggi e domani fino a mezzanotte. Non mancheranno il Luna Park per bambini, la Sfilata dei Fiori e lo spettacolo di moda canto e danza.

“Alla grande festa dei fiori – chiariscono gli organizzatrici – potranno prendere parte attiva tutti. Difatti si potrà sfilare per le vie del centro, a piedi, in moto, in bicicletta, in macchina, accompagnati dal proprio cane o solamente indossando un fiore”.

IL PROGRAMMA

OGGI E DOMANI DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 24:00

“Mostra mercato e fiera espositiva” con fiori, piante, agrumi, con la partecipazione di oltre 30 stand con professionisti del settore provenienti da ogni parte d’Italia; Infiorata all’uncinetto.

Luna Park con giochi e gonfiabili per bambini, giro sul trenino, esposizione di macchine e moto.

SABATO 3 SETTEMBRE

ORE 18:00 Raduno del Corteo in Piazza Municipio e Apertura dello spettacolo con la Compagnia Progetto Tersicoreo

ORE 18:30 Sfilata dei fiori” (vie interessate: partenza via 28 giugno/ang. Via IV novembre, via Giorgio La Pira, via 25 aprile, via Don Luigi Sturzo, via del mare, arrivo Piazza Municipio);

ORE 21:00 Miss e Mister Star Gold, spettacolo di moda, canto e danza

DOMENICA 4 SETTEMBRE

ORE 20:00 “Sfilata dei fiori” (vie interessate: partenza via 28 giugno/ang. Via IV novembre, via Giorgio La Pira, via 25 aprile, via Don Luigi Sturzo, via del mare, arrivo Piazza Municipio);

ORE 21:30 Spettacolo di danza, premiazione gruppi del corteo

A SEGUIRE Gran finale con il sorteggio dei biglietti e chiusura evento con la gigante torta fiorita a cura dei bar locali e fuochi d’artificio offerti da Piromagic.

Nel corteo sfileranno i gruppi fioriti, con la partecipazione speciale della Scuderia Ferrari Club di Milazzo, Longano Baikers Barcellona, Santino Benenati Macchine d’Epoca, Cars Buemi, Franchina Macchine e Moto d’Epoca, motoClub Vmc Barcellona, Gianluca Quartodecimo Vivere a Colori, i bambini di Miss e Mister Star Gold, Fly Dance di Giusy De Pasquale, i cagnolini Gli amici di Enea, l’Isola che non c’è, Asd Ciclistica Terme, Pietro De Pasquale con la fisarmonica, Francesca Biancuzzo con il suo trenino SICILY TRAIN, Giorgianni Carmelina con i suoi abiti ampi 3 metri.

Nella piazza oltre l’esposizione, l’infiorata all’uncinetto e la mostra delle piante e fiori saranno presenti gli stand di Carmelo Alesci Fotografia con un set fotografico a tema, Milizia Creativa, Principato e Bonanno con i profumi siciliani, I mexicani (grilli), promoflor, mi piace reciclare, Dolcezza Mary gio, vivai piante barile, Arena brigitte materiali reciclati, libri us born, yves rocher, cicciari -genovese, gitto lavori all’uncinetto, cinquesei, la palmara, hobby e hobby, inferrierà nuccia ceramiche.

“La nostra volontà – ribadiscono gli organizzatori – è quella di dare un contributo di vitalità a Terme Vigliatore, esaltando le essenze e i prodotti locali, ossia i frutti di agrumi, di olivo, ginestre fino alle apprezzate e variopinte piante prodotte nei numerosi vivai del nostro territorio, che negli anni hanno caratterizzato fortemente il Comune costituendo un notevole riferimento anche sul piano turistico”.