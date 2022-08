Servizio Civile per la tutela Ambientale: con l’ass. Agorà Oreto unica opportunità nel messinese

Servizio Civile Ambientale con l’Associazione Agorà Oreto sarà unica opportunità nel messinese per 20 giovani da impegnare in progetti di tutela ambientale.

Due soli progetti di Servizio Civile sono stati i infatti finanziati in provincia di Messina, entrambi all’associazione Agora Oreto di Barcellona Pozzo di Gotto. Il programma IL MIO SPAZIO VERDE, filo conduttore tra i due progetti, è uno tra i soli 21 programmi finanziati su tutto il territorio italiano per un valore complessivo di 118.000.000 euro.

E’ stato completato l’iter di richiesta di finanziamento del programma di Servizio Civile Ambientale, che vede coinvolti 20 ragazzi da 18 a 29 anni non compiuti. A breve saranno avviate le procedure, domande e selezioni, dei ragazzi per essere ammessi ai progetti. I giovani selezionati percepiranno un compenso di 444 euro mensili per 12 mensilità.

“La presentazione di questa richiesta – dichiara Roberto Isgrò Coordinatore Nazionale per il Servizio Civile dell’Associazione Agorà Oreto – è in continuità di quanto già realizzato, sin dal 2004. Abbiamo già attivato e completato attività progettuali per circa 600 giovani nel messinese, ottenendo finanziamenti per circa 4.200.000,00 di euro”.

L’impegno non si conclude qui: è stata infatti istruita, per essere sottoposta a finanziamento, una richiesta complessiva di circa 200 ragazzi, il cui iter si completerà nell’autunno 2022.

“Lanciamo la proposta a tutti gli enti che operano sul territorio di implementare la rete di progettualità esistente, per far crescere il territorio, sensibilizzeremo ulteriormente coloro che possano trarre e portare beneficio. Si Invitano i giovani del territorio che intendono avere maggiori informazioni a consultare i profili social ed il sito web, nonchè di partecipare agli incontri di presentazione del programma e dei relativi progetti, a cura del team di Agorà Oreto e dei partner, nel quale verranno dispensati consigli ed istruzioni utili su come presentare domanda di partecipazione e cosa comporta per i ragazzi, gli incontri saranno Coordinati dalla Dottoressa Teresa Maria Tindara Livoti, Responsabile Nazionale per la gestione dei operatori volontari del servizio civile”.

“ Il nostro impegno ha dato e darà i suoi frutti – dichiara il presidente Dott. Filippo Maniscalco – abbiamo una squadra e dei giovani capaci di portare avanti idee e progetti.”