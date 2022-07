RotarAct, Passaggio di Campana: il nuovo presidente è Carmelo Sacco

Domenica 17 luglio si è svolto, presso il Ristorante “Traminer” di Barcellona Pozzo di Gotto, il tradizionale Passaggio della Campana della compagine giovane del Rotary International Club. Il RotarAct ha, quindi, assistito al passaggio di cariche tra il Presidente uscente Anastasia Biondo ed il Presidente entrante Carmelo Sacco.

La Past President ha evidenziato i risultati raggiunti nell’anno sociale appena terminato elencando le attività di servizio svolte dal club nel territorio e nel Distretto, nonostante il periodo difficile vissuto a causa della pandemia.

Dopo il tradizionale passaggio del collare, ha preso la parola il nuovo Presidente Carmelo Sacco, che ha illustrato i principi ispiratori di questo anno sociale.

“Il logo scelto – come spiegato da Carmelo – raffigura il Trikele, Trikel o Triscele, denominato anche trinacria, simbolo di energia e di saggezza, sperando possa rappresentare un buon augurio, ovvero affinché con energia nuova e saggezza il club possa affrontare questo nuovo anno sociale dedicandosi concretamente alla realtà cittadina e al Service, con la S maiuscola. Come si vede il logo è associato a un moto, costituito da tre parole chiave per me, ovvero “Amicizia, Forza e Saggezza”, affinché siano parole guida per tutti.”