Emergenza rifiuti a Barcellona: in attesa di nuove indicazioni le isole ecologiche torna solo lunedì e martedì mattina

Prosegue l’emergenza legata alla chiusura della discarica di Trapani, dove conferivano i rifiuti indifferenziati molti Comuni siciliani, compreso Barcellona Pozzo di Gotto.

Per evitare che la situazione possa degenerare con conseguenze anche sotto il profilo igienico sanitario, la Regione ha convocato lunedì mattina un tavolo tecnico per analizzare le possibili soluzione e per consentire al ripresa dei conferimento della frazione indifferenziata dei rifiuti.

Allo scopo di limitare le conseguenza di questo blocco, che rischia di trasformare molte zone della città in discariche a cielo aperto, l’amministrazione comunale, attraverso una nota dell’assessore Paolo Pino, d’intesa con la ditta Dusty, incaricata del servizio, ha disposto il riposizionamento delle isole ecologiche mobili solo nelle postazioni del mattino, nei giorni di lunedì e martedì. Ai cittadini viene richiesto di garantire la differenziazione dei rifiuti, conferendo nelle isole la frazione umida ed indifferenziata, consegnando tutte le altre tipologie di rifiuti (carta, plastica, vetro ed alluminio) presso il CCR di Sant’Andrea nei giorni di lunedì e martedì.

Gli operai della Dusty in questi giorni stanno garantendo la raccolta porta a porta di tutte le frazioni differenziabili, ma senza indicazioni dalla Regione non potranno prelevare mercoledì prossimo i rifiuti indifferenziati così come previsto dal calendario.