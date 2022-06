Moreno Torricelli e Nicola Legrottaglie, ospiti dello Juventus Club di Barcellona, in visita a Terme Vigliatore

Lo Juventus Club Terza Stella di Barcellona Pozzo di Gotto ha ospitato per un brindisi presso l’hotel Il Gabbiano di Terme Vigliatore due ex giocatori della Juventus, i difensori Moreno Torricelli e Nicola Legrottaglie, che sono in navigazione nel Mediterraneo con una crociera organizzata da RBN Radio Bianconera.

La comitiva bianconera ha approfittato dello scalo a Messina per accogliere l’invito del presidente del club barcellonese Luca Cucinotta e del vice presidente Salvatore Scilipoti. I due giocatori, accompagnati dal direttore di Radio Bianconera Antonio Paolino e da altri ospiti, sono stati ricevuti prima nella sala consiliare di Terme Vigliatore dal sindaco Bartolo Cipriano, dall’assessore al turismo Davide Abbate e dalla presidente Emanuela Ferrara, che hanno consegnato una targa ricordo della loro presenza nel centro tirrenico. A seguire si è tenuto un breve rinfresco con il taglio della torta, che ha consentito ai tanti tifosi del comprensorio di scattare una foto con i due campioni juventini, prima del loro rientro sulla nave bianconera che li porterà in giro per il Mediterraneo.