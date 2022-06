Barcellona, vandali in azione in piazza delle Ancore: otturato lo zampillo della fontana

Hanno riempito di sabbia lo zampillo della fontana pubblica di piazza delle Ancore, otturando il passaggio dell’acqua destinata a dissetare i passanti nelle prime giornate di caldo estivo.

Gli operai del Comune hanno fatto l’amara scoperta stamattina e segnalato l’intervento di ripristino all’amministrazione comunale, con tutta l’amarezza manifestata dal sindaco Pinuccio Calabrò per l’ennesimo sabotaggio registrano nella zona balneare di Barcellona Pozzo di Gotto.

La fontana è stata prontamente ripristinata, con la speranza che non si debbano ripetere situazioni di questo tipo, che tutti si augurano possono ritenersi solo una bravata e non un tentativo di penalizzare una zona della città già duramente colpita in questi anni dall’attesa di oltre 10 anni per il ripristino del ponte sul torrente Longano, che ha di fatto limitato l’economica turistica delle frazioni marinare di Barcellona Pozzo di Gotto.