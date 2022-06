La consigliera Ilenia Torre chiede interventi di bonifica di alcune strade interessate dai festeggiamenti a Sant’Antonino

La consigliera comunale del gruppo misto, Ilenia Torre, ha presentato un’interrogazione all’amministrazione comunale chiedendo un intervento di bonifica su tutte strade del quartiere Sant’Antonino. Lo chiede non solo in vista della processione del 13 giugno, inserita nell’anno giubilare per i 400 anni della presenza francescana in quel quartiere, ma anche per la condizioni di abbandono in cui versano alcune strade secondarie della zona.

alcune delle strade secondario dove sarebbe necessario intervenire con la bonifica

“Benchè di recente alcune zone situate in prossimità del Santuario – scrive la Torre – sono state oggetto di attività di bonifica, non è comunque decoroso far transitare i fedeli lungo i percorsi limitrofi invasi da erbacce che, in molti punti, peraltro, oscurano situazioni di pericolo dovute al manto stradale e ai marciapiedi dissestati e che non è decoroso, altresì, offrire ai fedeli e ai turisti che verranno in occasione del Giubileo un’immagine di così tanta incuria. Ritengo inverosimile che in occasione dell’anno giubilare, mentre già da settimane sono in corso le molteplici iniziative avviate in occasione di tale ricorrenza e a pochi giorni dalla Processione del 13 Giugno, vi siano strade in stato di totale abbandono ove transitare a piedi è quasi impossibile e anche l’attraversamento veicolare in certi tratti risulta pericoloso a causa della vegetazione spontanea che restringe o ostruisce la visuale, oltre a intensificare il rischio di incendi e di infestazioni di zecche, scarafaggi, ecc. Ho chiesto all’Amministrazione quale sia il metodo attraverso cui vengono individuate le priorità e se vi sia una puntuale individuazione delle zone da attenzionare con relativa calendarizzazione per l’espletamento delle attività necessarie a garantire un’immagine decorosa della Città. Tra pochi giorni quelle strade saranno attraversate da centinaia di fedeli e mi auguro che l’Amministrazione si attivi con tempestività per fare qualcosa”.

L’amministrazione da parte sua conferma gli interventi effettuati nella zona del Convento coordinati dall’assessore al decoro urbano Giuseppe Benvegna, così come l’attività di bonifica delle strade del quartiere, affidata agli operai della Dusty, che su indicazione dell’assessore all’ambiente Paolo Pino, hanno avviato gli interventi di bonifica e procederanno alla pulizie delle strade entro la data della processione, per garantire la giusta immagine del quartiere in un’occasione così importante come la festa di Sant’Antonio da Padova nell’anno del Giubileo del convento di Sant’Antonino.