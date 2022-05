Barcellona, il Consiglio comunale ha deliberato il gemellaggio con la cittadina bulgara di Rodopi

Il Consiglio Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella seduta di ieri sera, ha deliberato il gemellaggio della città del Longano con il comune bulgaro di Rodopi, nella regione di Plovdiv.

Il progetto è stato promosso dal Console Onorario d’Italia, il barcellonese Giuseppe De Francesco, che ha così commentato la notizia: “Apprendo con soddisfazione che il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità dei presenti la proposta. Da oggi sempre più persone in Bulgaria sapranno che in Sicilia esiste una cittadina incastonata tra le isole Eolie e l’Etna. Credo che questo sia un buon viatico per l’avvio di una collaborazione stabile tra le due municipalità, con l’obiettivo che la conoscenza reciproca possa stimolare la cooperazione economica e turistica tra i due territori”.

Il console onorario di Plovdiv ha poi ringraziato il sindaco Pinuccio Calabrò, che ha aderito con entusiasmo alla proposta di gemellaggio, l’intero Consiglio Comunale e in particolare il consigliere Stefano La Malfa, che si è adoperato perchè l’iter procedurale procedesse speditamente e con esito positivo.

“Dopo la pandemia di Covid 19 – conclude De Francesco – con il conflitto tra Russia e Ucraina che infiamma il vecchio continente, due città europee decidono di avviare un percorso di collaborazione e conoscenza reciproca, offrendo un esempio di solidarietà e di condivisione dei valori europei”.

Il prossimo passaggio di questo percorso, iniziato alcuni mesi fa, sarà la definizione da parte dei due Comuni delle date per le prime visite istituzionali delle rispettive delegazioni, con l’avvio di un concreto scambio economico e culturale.