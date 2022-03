Arriva a Barcellona la Federazione Italiana Sport Paralimpici e il 1° Campionato Regionale di Atletica Leggera

“Non ho una disabilità, ho una diversa abilità” è con questo slogan che si sono presentati in pista questo weekend molti atleti provenienti da tutta la Sicilia, in occasione del 1° Campionato Regionale di Atletica Leggera FISDIR.

A fare gli onori di casa la Duilia Barcellona, che da quest’anno ha deciso di affiliarsi con la Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali, e proporre molti progetti sportivi in collaborazione con il CIP (Comitato Italiano Parzalimpico) le scuole barcellonesi e tutte le istituzioni e associazioni presenti nel territorio.

Ben 15 le associazioni presenti con circa 160 atleti provenienti da tutte le province siciliane, che grazie alla collaborazione con il Gruppo giudici gare di Messina e i tecnici FISDIR tra cui Giancarlo La Greca (Referente Tecnico regionale FISDIR Sicilia Atletica Leggera) e il Direttore Tecnico FISDIR Sicilia Luigi Bentivegna che hanno permesso a tutti i partecipanti di cimentarsi un varie discipline tra le quali gare di velocità e di mezzofondo, lancio del disco, getto del peso, lancio del vortex, salto in alto e salto in lungo e le tanto emozionanti staffette.

“Una collaborazione – sottolinea Emanuele Torre, Tecnico della Duilia e padrone di casa – che ha visto concretizzarsi la politica della nostra società nel fare rete con altre realtà, e accrescere la nostra competenza e professionalità. Fare sport e farlo con chiunque abbia voglia di farlo è la nostra prerogativa principale”.

Soddisfatti i vertici regionali FISDIR presenti a Barcellona a cominciare dal Delegato Regionale FISDIR e Vice Presidente CIP Sicilia Roberta Cascio, insieme al Consigliere Federale Gaspare Majelli, che oltre ad esprimere parole di elogio per la buona riuscita della manifestazione hanno auspicato una probabile collaborazione con la Duilia per i prossimi avvenimenti sportivi.

“Un passo importante di integrazione sportiva e non solo” sono le basi per costruire un progetto importante con tutto il movimento FISDIR Provinciale e non solo, sono queste i punti di forza evidenziati da Francesco Giorgio (Delegato Provinciale FISDIR Messina) che conosce bene la realtà sportiva barcellonese avendo già collaborato con la Duilia e non solo in svariate attività promozionali legate allo sport.

Proprio Francesco Giorgio si è fatto portavoce di un importante progetto copp le scuole di Barcellona e il CIP che prenderà il via prossimamente.

Contento e soddisfatto anche Nunzio Scolaro presente domenica al D’Alcontres nella doppia veste di Presidente provinciale Fidal e delegato Tecnico del Gruppo giudici gare.