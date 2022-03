Operazione antimafia a Barcellona, il Tribunale del Riesame di Messina annulla due misure cautelari

Il Tribunale del Riesame, con due diversi provvedimenti, ha annullato le misure cautelari emesse a carico di due degli indagati nell’operazione antimafia, scattata a Barcellona il 22 febbraio scorso.

Su provvedimento dei giudici messinesi, è stato scarcerato Steven Meo, 67 anni, difeso dall’avvocato Tommaso Calderone. L’uomo era accusato di associazione a delinquere di stampo mafioso, ma il Rieseme non ha ritenuto sufficienti i riscontri per l’applicazione della misura cautelare in carcere, annullando l’ordinanza a carico dell’indagato e disponendo l’immediata scarcerazione.

Torna in libertà anche Patrick Emanuele, 25 anni, ristretto ai domiciliari nell’ambito della stessa operazione, con l’accusa di associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. A carico dell’imputato, difeso dall’avvocato Pinuccio Calabrò, ci sarebbero 4 episodi in cui sarebbe stato coinvolto nello spaccio di droga. I giudici hanno ritenuto che non vi siano le condizione per reiterazione dello stesso reato.