Barcellona, il sindaco Calabrò sta completando il gruppo di lavoro per i progetti sul Pnrr

Il sindaco di Barcellona Pinuccio Calabrò, così come tanti altri comuni messinesi, sta predisponendo una squadra di esperti, alcuni con il rimborso delle spesa, altri a titolo gratuito, che lo affiancheranno nella delicata fase della progettazione collegata ai fonti europei del Pnrr Piano Nazionale di Riprese e Resilienza.

Il gruppo di lavoro, come specificato nelle prime delibere d’incarico, avrà il compito di “elaborazione e monitoraggio di programma di politiche europee e gestione operativa di europrogetti relativi a digitalizzazione, transizione ecologica, investimenti ed opportunità del Recovery Fund“.

Nella scelta dei competenti della squadra di esperti, il primo cittadino ha dovuto gioco forza tenere conto dell’esperienza nel settore delle progettazione europea, ma anche degli equilibri politici della sua coalizione, arrivando come spesso accade ad un compromesso. E’ così arrivata la nomina già definita con determinata del dottore Giuseppe Palmizio, originario di Capo d’Orlando ed uno dei esperti in materia più apprezzati. Insieme a lui lavoreranno il dottore Dario Paterniti, prima assessore della giunta Calabrò e poi esperto del sindaco al bilancio nel 2021, ed il dottore Francesco Borgia, consulente finanziario, individuato dopo la rinuncia all’iniziale incarico affidato al commercialista di Terme Vigliatore, Claudio Recupero. In molti si sarebbero aspettati nel gruppo la presenza dell’esperto consulente barcellonese Sergio Amato, apprezzato per le sua esperienza nel settore della programmazione europea. Probabilmente la politica in questo caso ha portato il primo cittadino ad escludere un suo coinvolgimento nel gruppo di lavoro, facendo prevalere, davanti ad una scelta fiduciaria, la coerenza in merito alla posizione dello stesso Sergio Amato, già assessore della Giunta Collica del 2015 e sostenitore del movimento Città Aperta, rispetto all’opportunità di sfruttare le sue indiscusse competenze.

Il gruppo dei tre esperti, a cui sarà assegnato una rimborso spese annuale di 9 mila euro, si affiancheranno altrettanti esperti a titolo gratuito che il sindaco Pinuccio Calabrò sta valutando tra una rosa di nomi che comprendono tra gli altri l’avvocato Giusy Turrisi, l’architetto Franco Aronica, l’ingegnere Gaetano Calabrò, l’ingegnere Giovanni Messina e l’avvocato Giuseppe Imbesi.