Safer Internet Day, all’Istituto Militi celebrata la Giornata mondiale dedicata all’uso positivo di Internet

In occasione della Giornata mondiale per la sicurezza in Rete, istituita e promossa dalla Commissione Europea, l’Istituto Militi ha partecipa, organizzando degli eventi nelle varie classi. L’appuntamento con il Safer Internet Day, accompagnato dal consueto slogan “Together for a better Internet”, prevede un fitto programma di iniziative al Ministero e in tutte le scuole di Italia.

Gli alunni di quarta e quinta classe, in particolare, stanno seguendo da diversi mesi dei corsi sulle potenzialità della rete Internet, realizzando semplici sperimentazioni pratiche di app e giochi finalizzati alla gestione di contenuti e nella creazione di semplici risorse digitali. Sono state affrontate tematiche importantissime, quali Bullismo e Cyberbullismo proprio per fronteggiare eventuali rischi e favorire l’inclusione anche nella dimensione digitale. La Scuola possiede già un documento, l’E-Policy, proprio per sviluppare le competenze digitali ma prevenire, nello stesso momento, i rischi della “vita online”.

La manifestazione di oggi è il risultato di questa lunga preparazione nata dalla professionalità e dalla capacità di collaborazione dei docenti dell’Istituto, molto attenti alle tematiche del digitale.

“E’ importante – sostiene la Dirigente dell’Istituto, Maria Pina Da Campo – dotare gli studenti di strumenti digitali ma anche sviluppare in loro la consapevolezza di prevenire, riconoscere, rispondere e gestire anche situazioni problematiche in rete, così come è fondamentale che i processi di digitalizzazione, che interessano le nuove generazioni, siano monitorati dalle famiglie con la collaborazione della scuola”.

“I bambini – aggiunge l’insegnante Anna De Pasquale, animatore digitale dell’Istituto – iniziano oggi un nuovo corso, con interventi settimanali successivi al Safer Internet Day , e che proseguono fino al mese di maggio. Verranno trattate tematiche varie: il Cittadino Digitale, creazioni di immagini personalizzate, creazione di risorse (immagini, audio, video), Bullismo, Cyberbullismo, Phishing, Parent Control”.

Le iniziative per tenere alta l’attenzione sul tema ed accendere i riflettori sull’importanza di garantire supporto nella crescita dei ragazzi proseguiranno nei prossimi mesi: “Non vi sono dubbi – conclude la dirigente – sul fatto che la Scuola assuma un ruolo centrale nella vita dei ragazzi e rappresenta il luogo per eccellenza dove insegnare la consapevolezza gestionale degli strumenti digitali”.