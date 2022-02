Atletica leggera, weekend ricco di soddisfazioni e vittorie per la Duilia Barcellona

Il weekend appena trascorso è stato foriero di belle soddisfazioni per la Duilia Barcellona, società barcellonese di atletica leggera. Da Palermo a San Vittore Olona (MI), passando da Messina ed Ancona, gl atleti della Duilia sono stati protagonisti di prestazioni significative e riconoscimenti importanti.



Ma partiamo per ordine con l’ambito premio consegnato al Teatro Politeama di Palermo, dove in occasione dei 100 anni dell’atletica siciliana, la Duilia presente con il Presidente Prof. Aldo Iraci, ha ricevuto il premio per i 50 anni di attività nel mondo dell’atletica, un riconoscimento che oltre ad inorgoglire la società e tutti i suoi componenti, diventa l’ennesimo tributo al grande fondatore di questa Società, Nino Alberti, grazie al quale tutto questo è stato reso possibile.

Contemporaneamente a San Vittore Olona in provincia di Milano, si disputava la 90° edizione della manifestazione “i 5 Mulini” il cui motto è “Il Cross più bello del Mondo”, in quanto il percorso si snoda attraverso le zone rurali intorno all’Olona, toccando i mulini ancora presenti. Ai nastri di partenza al fianco di atleti élite come i fratelli siculi-tunisini Zoghlami che abbiamo apprezzato alle recenti Olimpiadi di Tokyo nei 3000 siepi e all’Italo-egiziano Abdelwahed Ahmed siepista della finale olimpica, c’era anche l’atleta barcellonese Zouhir Sahran.

Tra premi e prestigiose manifestazioni si torna a Sud, a Messina, dove in occasione della manifestazione nazionale di corsa su strada Trofeo Città di Messina valida come 2° prova del 27° Grand Prix Sicilia di Corsa 2022, il neo tesserato della Duilia Barcellona, padre Vincenzo Puccio inaugura la sua nuova maglia con un risultato di livello nella distanza di 10 km, classificandosi al 6° posto assoluto col tempo di 33’27’’ e 1° di categoria. Con l’umiltà che lo contraddistingue, Vincenzo è stato supportato da tutta la squadra che è orgogliosa di averlo nella nostra grande famiglia; una figura, la sua, che ha permesso di potenziare il settore del mezzofondo insieme alla collaborazione con Francesco Calabrò (allenatore tra l’altro di Zouhir Sahran).

Ma le soddisfazioni per la Duilia non terminano qui: il weekend di successi è stato arricchito dalla presenza di sei giovani atleti alla manifestazione di interesse nazionale Indoor riservata anche alle categorie Allievi (nati nel 2005 e 2006) che si è disputata ad Ancona nel performante e richietissimo impianto indoor, luogo di frequenti allenamenti del saltatore in alto marchigiano Gianmarco Tamberi, oro olimpico a Tokyo.

Tra sabato e domenica si sono cimentati in varie specialità gli atleti Rao Genovese Lucrezia nel salto in alto con la misura di 1,59mt, Coppolino Maria Chiara nel salto in lungo con la misura di 4.37 mt, Bucca Giulia nei 60mt col tempo di 8.75, Giuseppe Bartolone anch’egli nei 60 mt col crono di 7.35, Sofia Martello e Antonio Gangemi rispettivamente nei 400mt (2 giri parabolici di pista al coperto) con il tempo rispettivamente di 1:11.15 e 55.53.

Soddisfatto l’allenatore Emanuele Torre che considera la prima esperienza assoluta dei ragazzi in un contesto nazionale come quello di Ancona all’interno di un palazzetto Indoor, molto promettente, soprattutto perché si tratta di risultati ottenuti all’inizio dell’anno con gli atleti ancora in preparazione, che fanno ben sperare per i prossimi appuntamenti outdoor che inizieranno ad aprile.