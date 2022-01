Il dipinto dell’Araba Fenice, realizzato per i 70 anni della media Verga, è stato donato alla dirigente scolastica

Sarà esposto nella sala della presidenza dell’IC Capuana Verga il quadro dell’Araba Fenice, realizzato dalla docente di arte e pittrice Angela Saja con la tecnica acrilico 65×90, in occasione dei 70 anni della scuola media Giovanni Verga di Barcellona. La consegna è avvenuta nella mani delle dirigente Carmela Pino, a cui è stata donata l’opera.

Il dipinto in quella circostanza, nel 2019, fu scelto dello scrittore Francesco Lanzellotti per la copertina del volume dedicato alla scuola media Verga, scuola storica della città del Longano, costruito nel 1949. “Il professore Lanzellotti – racconta la prof.ssa Saja – mi ha invitato in quanto docente di arte a realizzare la copertina del testo dedicato alla scuola. Solo una parte del dipinto è stata inserita nella pagina iniziale del libro, mentre l’immagine completa si trova all’interno del volume del professor Lanzellotti. Oggi all’inizio 2022 ho donato il quadro alla dirigente Carmela Pino a pochi giorni dal centenario della morte di Giovanni Verga, che sarà celebrato a Catania il 27 gennaio 2022. Il dipinto rappresenta l’araba fenice, un uccello di fuoco, che andiamo a ritrovare nella storia arcaica come un simbolo di rinascita. L’araba fenice, secondo la tradizione pagana, è capace di rigenerarsi e di rinascere dalle sue ceneri ed in questo momento storico così difficile per la pandemia, simboleggia la voglia di ripartire più forti di prima. Per la cultura cristiana diventa anche simbolo di resurrezione e di rivitalizzazione per una scuola che si rinnova costantemente perché cambiano le persone che la animano, cambiano gli alunni che la frequentano e si avvicendano gli insegnanti che la guidano. Il dipinto non raffigura solo la scuola media Verga, ma sullo sfondo trova spazio anche l’intera cittadina e si intravede anche il campanile della Basilica del santo patrono San Sebastiano. Vuole, quindi, rappresentare anche la speranza di rinascita non solo della scuola in generale, ma anche della città di Barcellona”.

Grande apprezzamento è stato espresso dalla dirigente Carmela Pino, per la preziosa donazione: “Si tratta di un gesto importante da parte della docente di storia dell’Arte, che tanto si è adoperata per valorizzare la nostra istituzione scolastica, cresciuta in questi anni soprattutto nello spirito di condivisione che anima tutte le componenti dell’istituto”.