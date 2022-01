Barcellona, al via le iscrizioni 2022 al Comitato Croce Rossa: ecco i requisiti richiesti per partecipare al corso

Il Comitato Croce Rossa Italiano di Barcellona Pozzo di Gotto ha attivato un Corso di Formazione per Aspiranti Volontari della Croce Rossa Italiana.

Agli Aspiranti Volontari che intendono accedere ad un Corso di Formazione viene richiesto:

di esprimere la volontà di aderire ai Principi Fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa;

·si associano alla Croce Rossa Italiana, successivamente al superamento dell’Esame di Idoneità conclusivo il Corso di Formazione, versando la quota di iscrizione;

di essere cittadino italiano, ovvero di essere cittadini di uno Stato dell'Unione Europea o di uno Stato non comunitario, purché regolarmente soggiornanti nel territorio italiano ai sensi delle attuali normative vigenti in materia;

di non sono stati condannati, con sentenze passate in giudicato, per uno dei reati comportanti la destituzione dai pubblici uffici;

di assumersi l’impegno a svolgere volontariamente e gratuitamente le attività, anche di tipo intellettuale e professionale, di cui allo Statuto ed ai Regolamenti che disciplinano l’organizzazione e l’attività dei Volontari, che consentono il raggiungimento dei fini statutari dell’Associazione

La Segreteria Corsi di Formazione per Volontari CRI presso i locali del Comitato CRI di Barcellona Pozzo di Gotto sito in Via Stretto Garrisi è aperta nelle giornate di Mercoledì e Sabato dalle 09:00 alle 12:30, per effettuare la procedura di iscrizione degli Aspiranti Volontari che intendono partecipare al Corso di Formazione.

Nella sede è richiesto, in pieno rispetto delle disposizioni governative e della norme anti COVID-19, l’uso di mascherina e di non avere avuto nelle ultime settimane nessuna delle sintomatologie riconducibili ad un infezione da COVID-19.

All’atto dell’iscrizione è richiesta una fotocopia fronte/retro della carta d’identità in corso di validità e una fotocopia della tessera sanitaria o del codice fiscale, oltra al Super Green Pass. Per ulteriori informazioni potete contattare il numero di telefono +390909797229