Covid-19, in Sicilia i nuovi positivi sono 7803 con un tasso di positività stabile al 25%

Secondo l’ultimo bollettino nazionale sono 7803 i nuovi positivi in Sicilia, con una diminuzione legata al minor numero di tamponi eseguiti nella giornata di domenica, poco meno di 30mila. Resta praticamente stabile il tasso di positività che passa dal 25 al 24.5 per cento. Sul fronte dei ricoveri attualmente sono 1.303 le persone costrette a ricorrere alle cure nei Covid hospital siciliani, con 42 casi in più rispetto a ieri. Tra questi sono 143 i pazienti in terapia intensiva, cinque in più rispetto a ieri. A livello provinciale Messina conta 1.438 casi, Catania 1.483, Trapani 1117, Palermo 1.096, Agrigento 819, Siracusa 667, Ragusa 612, Caltanissetta 353, Enna, 218.

Nel pomeriggio la Regione siciliana, con un decreto firmato dall’assessore all’istruzione Roberto Lagalla, aveva disposto un’ulteriore modifica al calendario scolastico, prolungando di un altro giorno le vacanze natalizie. Il decreto n. 3 è stato però subito annullato dal successivo decreto n. 4, che ha riportato la data al 12 gennaio, giorno in cui è previsto un nuovo incontro della task force regionale per definire le successive disposizioni in merito alla riapertura della scuole, condizionate soprattutto dell’alto tasso di occupazione dei posti letto negli ospedali siciliani.