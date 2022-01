Barcellona, si aprirà sabato 16 gennaio l’anno giubilare per i 400 anni dalla fondazione del convento di Sant’Antonino

La fraternità dei Frati Minori del convento di Sant’Antonino hanno annunciato l’indizione di un Anno giubilare per celebrare il quarto centenario di fondazione del convento (1622-2022).

Quattro secoli di presenza francescana a Barcellona Pozzo di Gotto di cui vogliamo fare memoria, ringraziando il Signore che ci ha concesso di servirlo nei poveri e negli ultimi in questa porzione di Chiesa.

Il tema scelto per questo Anno Santo è la Bellezza. “Tu sei Bellezza!” È l’esclamazione di san Francesco dopo l’incontro con il Crocifisso sul monte della Verna. “Per questo motivo – sottolineano i frati francescani – vivremo una serie di eventi religiosi, culturali e sociali che aiuteranno a riscoprire la bellezza delle nostre radici, per crescere come uomini e cristiani alla scuola del Poverello d’Assisi e in compagnia del Santo di Padova”.

Le celebrazioni liturgiche avranno inizio con l’apertura della Porta Santa e la lettura del Decreto di indizione dell’Anno di Grazia il prossimo 16 gennaio 2022. Saranno valorizzate, nello specifico, le principali ricorrenze francescane ed antoniane e si promuoveranno, come segno peculiare del Giubileo, i pellegrinaggi individuali e comunitari. Particolare cura sarà dedicata all’evangelizzazione, con iniziative sul territorio rivolte ai giovani e alle famiglie.

Gli eventi culturali riguarderanno concerti, presentazione di libri, convegni di studi, concorsi e visite per le scuole, serate con visite guidate al convento, mostre ed estemporanee di pittura. Gli eventi sociali comprenderanno giornate di prevenzione e screening per diverse malattie, giornate dedicate al volontariato, alla salvaguardia dell’ambiente e al tema della legalità, con relativi convegni ed attività.