Barcellona, firmata l’ordinanza sulle scuole: sospese le lezioni in presenza fino al 22 gennaio

Il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto Pinuccio Calabrò ha firmato l’ordinanza con cui dispone la sospensione dell’attività didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado fino al 22 gennaio 2022. Dopo la comunicazione della Regione, che ha prolungato le vacanze natalizie fino al 12 gennaio, il provvedimento del sindaco prevede l’attività in Dad a partire dal 13 gennaio, salvo nuove disposizioni restrittive da parte del Governo Nazionale o Regionale. Nell’ordinanza viene sottolineato il dato sul monitoraggio settimanale dell’Asp Messina, dove “si è constatato, nella settimana di riferimento 27.12.2021 al 02.01.2022, un aumento dei nuovi casi positivi (322 nuovi casi) con un tasso di incidenza settimanale 799/100.000 abitanti”

Il primo cittadino ha comunicato anche i dati sugli attuali positivi, che secondo la piattaforma ASP sono 897 con 35 ricoveri nel Covid Hospital di Barcellona, non tutti barcellonesi.

Analoga ordinanza è stato emessa da altri sindaci del comprensorio tra cui Milazzo.