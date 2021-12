Una delegazione dell’IIS Medi rientrati dall’Ungheria per il progetto Erasmus+

Si è appena conclusa la mobilità Erasmus+ dell’IIS Medi di Barcellona Pozzo Di Gotto presso il Katolikus Gimàzium di Tamàsi, in Ungheria. Gli allievi Rosa Maria Livoti, Aurora Molino, Giuseppe Munafò e Giulia Tripaldi, accompagnati dai docenti Lucia Pittau e Nicola Russo, hanno preso parte, dal 12 al 18 dicembre, ad un ricco programma di scambi culturali nell’ambito del progetto Erasmus+ “Exploring and enjoying the natural and cultural heritage”.

Insieme ai loro coetanei ungheresi e ad allievi provenienti da Bulgaria, Creta e Repubblica Ceca, gli allievi dell’IIS Medi hanno illustrato ed esplorato temi di alta rilevanza, legati al radicamento nel territorio e alla sua riscoperta e valorizzazione in funzione socio-culturale ed economica.

Sono state particolarmente apprezzate le visite alla città universitaria di Pècs, al castello di Ozora (legato peraltro alla vicenda umana dell’italiano Filippo Buondelmonti degli Scolari), al lago Balaton e alle vicine grotte di Tapolca nonché al parco naturalistico Dàm Pont di Tamàsi. L’esperienza rappresenta un ulteriore tassello del percorso Erasmus+, fiore all’occhiello dell’offerta formativa dell’IIS Medi.