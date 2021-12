Oliveri, l’accensione della casa di Babbo Natale e dell’albero in piazza Roma apre gli eventi di fine anno

Domenica 5 dicembre alle 18 ad Oliveri si rinnova l’appuntamento con l’accensione delle luci della Casa di Babbo Natale, più illuminata della provincia di Messina. L’evento darà inizio al periodo Natalizio nel borgo marinaro alla pendici del promontorio del Tindari.

Sarà una giornata di festa per grandi e piccini e all’interno della casa per qualche oretta verranno raccontate le favole natalizie da due speciali Elfi, Giusy e Lucia. Nella stessa sera verrà acceso anche l’albero di Natale, donato dalla Marinella di Luigi Leto.

“Nonostante la pioggia e il freddo di queste ultime settimane – sottolinea l’assessore al turismo e spettacolo Francesco Scardino – anche quest’anno assisteremo allo spettacolo delle luci del Babbo Natale nostrano, il signor Pensabene, che nonostante l’età e gli acciacchi, è riuscito nuovamente a stupirci e sarà pronto insieme a tutti noi ad accendere la casa più illuminata della provincia. Ringrazio anche la Marinella di Luigi Leto in collaborazione con l’assessore Rosa Alessandro, che hanno dato la possibilità di assistere all’accensione di un enorme albero installato in via Roma”.