I.C. Pace del Mela, si è concluso il progetto PON “Scuola in fattoria”

Si è concluso, il 6 novembre 2021, presso l’Istituto Comprensivo Pace del Mela il progetto PON – Azione 10.1.1A FSEPON-2021-260 – Scuola in fattoriA, le cui attività si sono svolte, da luglio a ottobre, presso la Fattoria Didattica “Fattoriamo” di Barcellona Pozzo di Gotto, guidate dall’esperta, Prof.ssa Maio Maria Celeste, coadiuvata dal personale della fattoria e dai docenti Alessandro Aliberti, tutor del modulo, e Catalfamo Tindara.

In occasione della giornata conclusiva, presso la sede centrale dell’istituto, è stata allestita una mostra dei materiali prodotti dai bambini ed è stato proiettato per i genitori e gli alunni un video che ha riassunto in modo efficace l’esperienza di questi mesi.

Lo strumento della fattoria didattica, nei suoi diversi aspetti, grazie alla varietà delle attività svolte e degli spazi e strumenti utilizzati, ha rappresentato un’occasione educativa e formativa speciale per i nostri alunni per stimolare nuovi saperi e suscitare interesse, curiosità e apprendimento “in situazione”. La possibilità di trascorrere finalmente tempo all’aria aperta, svolgere attività pratiche e laboratoriali, socializzare in un luogo immerso nella natura, ha permesso di cambiare le abitudini e gli stili di vita a cui ci ha ormai abituati il protrarsi dell’emergenza epidemiologica, con conseguente impatto negativo sulla socialità e l’emotività, soprattutto per i più giovani.

Un modo diverso e accattivante di fare scuola quello sperimentato in questo progetto PON, fortemente voluto dalla Dirigente scolastica, prof.ssa Rosaria Russo, e coordinato con cura e attenzione da tutto il gruppo di lavoro coinvolto nella realizzazione, nella convinzione comune che bisogna far sperimentare ai bambini e ai ragazzi che esiste “altro” rispetto alla vita vissuta negli ultimi anni scolastici, caratterizzati da lockdown, mascherine, distanziamento sociale e tanti timori; esiste o, meglio, torna ad rivivere una scuola fatta di ritmi, sapori, colori, suoni, sfumature ed emozioni da scoprire e riscoprire.