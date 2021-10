Barcellona, attivato lo sportello per i migranti a Palazzo Longano

E’ stato attivato a Barcellona Pozzo di Gotto il Punto di accesso ai servizi (PAS), uno sportello di supporto ai cittadini di paesi terzi nell’accesso ai servizi finanziato dal FAMI, Fondo asilo migrazione e integrazione 2014-2020.

Lo sportello, previsto da P.R.I.S.M.A (Piano regionale Integrato per una Sicilia Multiculturale e Accogliente), è dedicato in special modo ai cittadini stranieri, che necessitano di una guida sia nell’accesso ai servizi (Centro per l’Impiego, Agenzia delle Entrate, Comune, CAF). L’obiettivo dello sportello è di realizzare una sinergia fra il privato sociale e le istituzioni, in modo da snellire le procedure ed elaborare percorsi individualizzati e multidisciplinari in grado di rispondere alle molteplici esigenze dei destinatari.

“Siamo soddisfatti di questa collaborazione – afferma l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Barcellona, Roberto Molino – con la Cooperativa Utopia che gestisce il PAS con un team di assistenti sociali e mediatori culturali. La presenza di cittadini migranti nel nostro territorio è significativa, anche per questo ‘generare inclusione’ è la mission dell’amministrazione e che intendo portare avanti”.

Prima si svolge anche nelle province di Catania, Palermo e Trapani e, oltre ai PAS, prevede il potenziamento del sistema scolastico, i servizi di informazione capillare e qualificata e la promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita sociale, economica e culturale del territorio. I PAS di Messina e Barcellona sono gestiti da un team di assistenti sociali e mediatori culturali della cooperativa Utopia, impegnata nell’accoglienza dei cittadini di Paesi Terzi dal 2011.

A Barcellona, il PAS si trova presso il Comune – Dipartimento Politiche Sociali, in Via San Giovanni Bosco, angolo Via G. Spagnolo ogni giovedì dalle ore 9 alle ore 13.