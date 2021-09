School Vax: al via l’iniziativa per le vaccinazioni nelle scuole. Si parte dall’istituto Sciascia dal 20 al 24 settembre

Al via il progetto ‘School Vax’, che inizia dal 20 al 24 Settembre nel liceo Sciascia Fermi di Sant’agata di Militello. Previste le somministrazioni dei vaccini agli studenti, ai loro familiari e al personale scolastico ancora non vaccinato dalle 9 alle 13. Nell’ambito dell’iniziativa si terrà anche un incontro con gli studenti il prossimo venerdì 24 Settembre alle 9,30 all’interno dell’istituto, alla presenza della dirigente scolastica Lara Bollaci, del commissario per l’emergenza Covid 19 di Messina Alberto Firenze.

“Ho accolto con entusiasmo la proposta da parte del commissario di istituire un hub vaccinale temporaneo nel nostro istituto. Il progetto ha l’obiettivo di sviluppare negli studenti la consapevolezza che la vaccinazione consentirà di raggiungere un giusto equilibrio. La scelta del mio istituto permetterà, su base volontaria, a tutti gli alunni e alle famiglie di ricevere la dose di vaccino dal 20 al 24 settembre. Sarà possibile prenotarsi utilizzando il link facilmente reperibile dalle locandine” Lara Bollaci dirigente scolastica del liceo Scientifico Sciascia Fermi di Sant’agata di Militello

Subito dopo, toccherà ad altre realtà scolastiche del territorio di Messina e provincia.