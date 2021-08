9 agosto: cerimonia di Premiazione del Concorso Letterario “Terzo Millennio”, in collaborazione con 24live

Il prossimo 9 agosto dalle ore 18.30, si terrà la Cerimonia di Premiazione del Concorso Letterario indetto da Terzo Millennio e 24live.it.

La manifestazione si svolgerà presso il Teatro Parrocchiale “San Giovanni Paolo II” di via A. Meucci n. 33 a Porto Salvo.

Modereranno la cerimonia Flaviana Gullì, Caporedattore 24live e Presidente Pro Loco “A. Manganaro” e Cristina Saja, giornalista.

Porteranno i saluti: il prof. Carmelo Aliberti, Padre Vincenzo Otera e l’Assessore alla Cultura Viviana Dottore.

Interverranno: Francesca Romeo, Maria Morganti Privitera, Francesco Speciale e Bernardo Dell’Aglio.

Le letture saranno a cura di Giuseppe Conti e Nuccio Scolaro. Nel corso della manifestazione, saranno consegnati riconoscimenti ad alcune insigni personalità del territorio barcellonese che hanno attivamente operato ad elevare il livello culturale, sociale e civile della Città e ricercare le lontane radici storiche dell’identità e dello sviluppo della civiltà delle popolazioni del comprensorio del Longano.

Obiettivo dell’iniziativa è la realizzazione di una Antologia di poeti e scrittori nuovi. L’iniziativa vuole essere un modo interdisciplinare e inclusivo per la promozione, lo scambio, il sostegno e la divulgazione di ogni forma artistica ed espressiva.

Pensato dal poeta Carmelo Aliberti, il concorso è l’occasione per azioni culturali concrete, in favore della scrittura e della lettura, con il fine di contribuire alla crescita del tessuto culturale e alla condivisione dei valori che la rivista promuove. Prima di essere inserito in volume, ogni testo poetico o narrativo verrà selezionato per autore e pubblicato sul sito della rivista. I componimenti ritenuti più validi dal comitato scientifico sono pronti per essere raccolti in volume da una casa editrice romana, con prefazione del direttore responsabile della rivista Prof. Giornalista Nino Motta e con intervento del coordinatore Carmelo Aliberti.