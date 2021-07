Spinesante, chiesto un intervento per favorire l’accesso alla spiaggia ai disabili

Le carenze economiche del Comune non hanno consentito quest’anno di allestire il lido specificatamente attrezzato per la disabilità sulla spiaggia di Spinesante. La consigliera comunale Melangela Scolaro, per alleviare i disagi dei soggetti con difficoltà nella deambulazione, ha sollecitato almeno un intervento di sistemazione dell’accesso alla spiaggia nella zona dove veniva allestito il lido, davanti alla sede dell’associazione Crescere insieme, che si occupa di diversamente abili.

“Il Lido purtroppo non c’è più – afferma la Scolaro – ma anche la discesa al mare versa in pessime condizioni, come testimoniano le foto della zona. Sarebbe ancora possibile consentire anche a chi è in carrozzina o ha difficoltà di deambulazione l’accesso alla spiaggia, se si provvedesse a rendere tale accesso agibile e meno scosceso. In questo modo si potrebbe consentire all’associazione onlus ” Crescere Insieme” di collocare la passerella di cui è dotata. Siamo a luglio inoltrato ed ancora ciò non è stato fatto. Si auspica quindi un celere intervento in tal senso, poiché il mare è di tutti ed è diritto di tutti poterne godere”.