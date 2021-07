ExpOliveri 2021, tutto pronto per il taglio del nastro del 1° agosto con il presidente Musumeci

Ci sarà anche il presidente della Regione Nello Musumeci all’inaugurazione della 16^ edizione di ExpOliveri, la mostra mercato campionaria all’aperto, allestita all’interno del campo sportivo di Oliveri.

L’esposizione sarà aperta al pubblico con il rispetto delle norma anti Covid vigenti fino al 31 agosto, con la presenza di tanti stand ricchi di novità e dell’area food, sempre molto apprezzata dai visitatori.

Alla cerimonia di inaugurazione come detto è stata conferma la presenza del governatore Musumeci, che sarà accompagnato probabilmente dall’assessore Ruggero Razza e dalla deputazione regionale della costa tirrenica, invitati per l’occasione dal sindaco di Oliveri Francesco Iarrera, d’intesa con la famiglia D’Amico, organizzatrice dell’ormai tradizionale evento estivo, tra i più apprezzati a livello regionale. Le restrizioni per la pandemia imporranno la mascherina in caso di assembramento e la presenza di un numero limitato di persona all’interno dell’area destinata alla mostra mercato, ma non impediranno la partecipazione della gente che attende l’opportunità di conoscere le novità dei diversi settori merceologici presenti all’interno degli stand.