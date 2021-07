Il RotarAct Barcellona rinnova le cariche: Anastasia Biondo eletta Presidente

Si è svolto sabato 17 luglio presso il Ristorante “Villa Katia” sito nel borghetto di Rodì Milici, il tradizionale Passaggio della Campana tra il Presidente uscente Giuseppe Recupero ed il Presidente entrante Anastasia Biondo.

Nella sua relazione finale Giuseppe Recupero ha stilato un bilancio dell’anno sociale appena terminato elencando le molteplici attività di servizio svolte dal club nel territorio e nel Distretto, nonostante il periodo difficile vissuto a causa della pandemia.

Dopo il tradizionale passaggio del collare, la parola è stata passata ad Anastasia Biondo, che ha presentato il logo guida di questo nuovo anno sociale: una fenice avente come corpo centrale un fior di loto. L’immagine, non legata al solo significato di rinascita, simboleggia anche, non solo la forte unione tra i soci del Club del Longano, ma anche l’unione come caratteristica essenziale nell’affrontare le difficoltà.

Sono stati poi presentati i “3 Pilastri” del suo mandato: Amicizia, Sostenibilità e Territorio, Cultura, tematiche che vedranno il Club barcellonese impegnato in vari progetti in collaborazione con diverse associazioni operanti sul territorio e in programmi di sensibilizzazione sulla tutela dell’ambiente.

Si è poi passati alla presentazione e spillatura del Consiglio direttivo: Rosalba Maio (Vice Presidente), Carmelo Sacco (Segretario nonché Consigliere Distrettuale), Giuseppe Citraro (Segretario nonché Delegato alla Commissione Distrettuale per l’Area Orientale “Benessere e Sport”), Giuseppe Bulotta (Tesoriere), Lara Nita Gan e Marco Munafò (Prefetti), Fabio Andrea Sindoni, Serena Mazzeo e Nicolò Mazzeo (Consiglieri). A loro non mancherà ovviamente il sostegno del Past President Giuseppe Recupero.

Durante il corso della cerimonia, le sorprese non sono mancate; è stato dato il benvenuto ad una nuova socia, la giovane avvocatessa ed imprenditrice Giovanna Benvegna, già in passato socio del Rotaract Club Universitario degli Studenti LUISS Guido Carli, con il quale siamo gemellati, è stato insignito del riconoscimento di Socio Amico, l’imprenditore dott. Marco Catalano e gli ospiti sono stati deliziati dalla performance musicale del Prefetto Lara Nita Gan al violoncello .

Infine dopo i vari ringraziamenti ai presenti, alle madrine, alla famiglia e al Past President, la cerimonia si è conclusa con il motto che ci guiderà per quest’anno sociale: PER OMNIA ASPERRIMA, attraverso ogni avversità.