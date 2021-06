Barcellona, approvato il progetto per un canile municipale: le risorse potrebbero arrivare da un bando ministeriale

La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità per la costruzione di un canile municipale da servire per rifugio di cani randagi nel Comune di Barcellona Pozzo Di Gotto.

L’importo complessivo dei lavori è di 950.000,00 euro, che sarà richiesto attraverso il bando di finanziamento da 5 milioni complessivo pubblicato dal Ministero dell’Interno per interventi per la progettazione e costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia. La richiesta di partecipazione al bando di finanziamento sarà prodotta in forma associativa tra i Comuni di Barcellona Pozzo di Gotto e Terme Vigliatore, grazie ad una convenzione che sarà firmata nei prossimi giorni.

Il progetto prevede la realizzazione di una struttura in contrada Bardaro, sulle colline tra Gala e San Paolo, raggiungibile dalla strada provinciale 80 La Gala Migliardo. Il canile dovrebbe ospitare fino a 260 cani in 65 box aperti, ognuno dei quali potrà ospitare fino a 4 cani ed avrà una dimensione di 4,00 m X 9,00 m per una superficie complessiva di mq 36, di cui mq 12,00 adibiti a zona coperta per il riposo. I box saranno, in genere, accorpati a schiera, lungo file contrapposte e non. Nel progetto saranno anche previsti 6 box di isolamento o chiusi in modo da impedire all’animale la messa a fuoco dell’orizzonte visivo e 3 box chiusi di osservazione ove collocare i cani in ingresso. E’ prevista la realizzazione di zone paddock che consistono in ampie superfici scoperte e recintate nelle quali gli animali possono muoversi liberamente e socializzare.

La costruzione del canile comunale, attesa da anni soprattutto delle associazioni attive sul territorio, potrà diventare realtà solo quando saranno recuperati i fondi per il finanziamento dell’opera, proprio attraverso il bando ministeriale e comunque attraverso risorse esterne rispetto a quelle comunali.