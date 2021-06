Riparte oggi l’attività del Piccolo Teatro Petrolini: in scena la commedia “Un autore in cerca di idee”

Riparte oggi 12 giugno, dopo la triste chiusura a causa delle misure restrittive dettate dal Covid,

l’attività del Piccolo Teatro Ettore Petrolini, che stasera mette in scena la neonata commedia di Francesco Chianese

“Un autore in cerca di idee”.

L’autore e regista si è ispirato un po’ alla pandemia e nella commedia propone uno spaccato teatrale, tra il serio e il faceto,

di ciò che potrebbe essere verosimilmente il pensiero di chi ruota intorno a questo mondo fatto di

sacrifici e di superficialità, andando oltre il gioco delle parti.

“Un lavoro del genere – si legge in una nota dell’associazione – potrebbe essere considerato postumo dai più, ma cosa c’è di più bello di riderci sopra, insieme, quando si è sul campo? Abbiamo bisogno di ridere, oggi più che mai, per esorcizzare il dolore causato dal Covid e dall’acredine sociale che ne è stata una diretta conseguenza. “Una commedia nella commedia” non solo sulle tavole di un palco, perché giornalmente lo è, ma anche un’opera che prende i connotati a seconda delle vicissitudini di ognuno di noi!”

La compagna Ettore Petrolini vi aspetta alle 19.30, nel rispetto del distanziamento fisico, e viene consigliata la prenotazione ai numeri 3403403508 e 3404798388