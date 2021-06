Castroreale presenta WOA! il primo progetto di street art a cura del Collettivo ROGO Factory

Domenica 20 giugno, a Castroreale, verrà presentato il primo intervento di street art a cura del Collettivo ROGO factory, composto da Stefania Sottile e Simone Allegra. Il Collettivo ROGO ha partecipato al bando Democrazia Partecipata che invitava la cittadinanza a proporre nuove idee per il territorio. Da qui nasce WOA! – Wide Open Art, progetto di riqualificazione urbana con interventi artistici su 6 elementi architettonici di Castroreale.

Sono 6 gli interventi artistici realizzati da Stefania Sottile e Simone Allegra:

«Il nostro intervento parte con cinque porte e una finestra, dislocate in diverse zone del borgo. Abbiamo immaginato di ripopolare queste porte chiuse dando la sensazione che siano abitate. In zona Mannese, la prima porta ci mostra una ragazza assorta nella lettura. Proseguendo verso Via Scesa Caserma, in una piccola piazzetta, abbiamo ricreato una festa di quartiere: un ragazzo suona la fisarmonica, una donna lo accompagna con la melodia della sua chitarra e una coppia improvvisa due giri di valzer. Nella finestrella della donna fa capolino un uccellino, chissà cosa l’ha spinto ad entrare, forse qualche mollica di pane rimasta sul tavolo da pranzo. In Via Cesare Battisti, abbiamo pensato di collocare un bambino, che osserva un bellissimo tramonto.>>