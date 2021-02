Le Poste a Portosalvo, il consigliere Catalfamo chiede di aumentare i giorni di apertura

Un solo giorno di apertura dell’ufficio postale di Portosalvo, frazione collinare di Barcellona Pozzo di Gotto, sta creando problemi di sovraffollamento, in una fase così delicata nel contrasto alla diffusione del Covid-19.

Il giovedì è l’unico giorno della settimana in cui si aprono gli sportelli della filiale della frazione, che negli ultimi anni ha visto crescere la sua popolazione residente. Le limitazioni delle norme per frenare la diffusione della pandemia da Covid-19 hanno creato nelle ultime settimane alcuni disagi, soprattutto per gli anziani, ma anche per coloro che non voglio spostarsi nelle filiali del centro città. A farsi portavoce del problema è stato il consigliere comunale Giorgio Catalfamo, espressione del movimento Grande Sicilia, che ha presentato un’interrogazione al fine di sollecitare l’aumento dei giorni di apertura dello sportello di Portosalvo.

“Mi sono state riferite numerose lamentele dei residenti – afferma Catalfamo – che utilizzano l’ufficio postale del quartiere, a causa delle lunghe attese e del sovraffollamento, soprattutto nei giorni di pagamento delle pensioni. Per questo ho deciso di presentare un’interrogazione consiliare con la richiesta rivolta al sindaco Calabrò ed all’amministrazione comunale di sollecitare un aumento dei giorni di apertura, portandoli almeno a tre”.