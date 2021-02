Voragine nell’asfalto nella strada che collega il ponte Termini a Portosalvo

Il maltempo di ieri ha causato una profonda voragine in via Turati, la strada di collegamento tra la Statale 113, all’altezza del ponte Termini, e la frazione di Portosalvo, già danneggiata nell’alluvione del dicembre scorso.

Mezza carreggiata è stata chiusa al traffico ed è stato interdetto il transito ai mezzi pesanti. Si attendono decisioni sull’opportunità di procedere ad ulteriori divieti di transito per gli automezzi più piccoli e le autovetture.

Ulteriori disagi anche in via Nemi nel centro della frazione di Portosalvo.

Questa mattina, il sindaco Pinuccio Calabrò insieme agli assessori Roberto Molino e Giuseppe Benvegna e al commissario straordinario per l’emergenza idrogeologica siciliana l’ing. Leonardo Santoro, hanno effettuato un sopralluogo per valutare gli interventi di messa in sicurezza dei luoghi da avviare.