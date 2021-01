Pathology, truffe all’INPS: rinviati a giudizio 61, tre gli assolti

Il GUP di Patti, Dr Ugo Molina, ha deciso, accogliendo le richieste dei PM Alessandro Lia e Giorgia Orlando, che ad andare a processo saranno 61 persone tra medici, avvocati, operatori di CAF e periti dei Nebrodi. Il procedimento farà luce sul presunto giro di truffe all’INPS per ottenere pensioni di invalidità, con cause pilotate.

Ad essere assolti “perchè il fatto non sussiste” sono stati Giuseppe Piscitiello e Concetta Teresa Scaffidi, difesi dagli avvocati Tommaso Calderone e Sebastiano Campanella, insieme a Nuccio Mangano, difeso dall’avvocato Luca Frontino, assolto “per non aver commesso il fatto“. Questi hanno chiesto di definire la loro posizione con giudizio abbreviato, ottenendo dunque l’assoluzione. In particolare, Piscitello e Scaffidi erano stati imputati in quanto intestatari fittizi di beni.

Altre 9 persone sono state prosciolte dalle accuse a loro carico.

Andranno, dunque, a processo: Anna Ricciardi, Francesco Piscitello, Vincenzo Princiotta, Ilenia De Luca, Rosaria Lo Presti, Antonino Ventura, Antonino Furnari, Rosario Germanà, Giovambattista Bruni, Pippo Spatola, Margherita Salpietro, Antonino Pino, Maria Giovanna Barbitta, Bruno Fazio, Giuseppe Fulco, Maria Saturno, Jole Donzì, Giuseppe Di Santo, Rosario Di Stefano, Marianna Faraci, Giuseppe Armeli, Stefano Marra, Daniela Calarese, Francesco DI Giorgio, Genoveffa Scaffidi Chiarello, Giusi Mincica, Genoveffa Cadili, Eleonora Gentile, Giuseppe Miceli, Maria Tindara Di Marco, Agata Napoli, Giacomo Magistro Contenta, Salvatore Buttò, Michele D’Amico, Maria Antonia Balgo, Francesco Lo Iacono, Cono Virreci Fano, Grazia Pagana, Michele Saitta, Carmelo Virreci Fano, Angelo Paratore, Rita Murabito, Paolo Ioppolo, Antonino Milici, Maria Catena Giuttari, Sandra Natoli, Maria Galvagno, Francesca Merlo, Rosa Ermito, Rosa Ricciardi, Teresa Notaro, Maria Di Gaetano, Giorgio Carmelo Giannitto, Elegina Stazzone, Carmela Fragale, Carmela e Antonina Pruiti, Giuseppa Serafina Sgrò, Teresa Foresto, Enrico Natale, Maria Antonia Drago.

Il maxi processo avrà inizio il prossimo 6 maggio e darà seguito alle evidenze scaturite dall’Operazione Pathology, coordinata dal Procuratore Capo Rosa Raffa.

Sono stati approfonditi due tronconi di indagini per due associazioni a delinquere intrecciate fra loro. A capo di una, pare ci siano l’avvocato Anna Ricciardi e il medico Franco Piscitello, e l’avvocato Teresa Notaro con l’assistente Maria Gaetano supportate da Piscitello Francesco, dall’altra.

Gli imputati dovranno adesso rispondere, a vario titolo, di truffa, falso, peculato e abuso d’ufficio.