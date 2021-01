Sicilia da domenica in zona arancione, attesa in serata una decisione sulle scuole

Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà stasera l’ordinanza con cui si assegna alla Sicilia e ad altre quattro regioni (Lombardia Veneto, Emilia Romagna e Calabria) la colorazione arancione da domenica 10 gennaio 2021, in merito alle restrizione per contenere la diffusione del contagio da Covid-19.

La decisione sarebbe arrivata su richiesta dello stesso governatore Nello Musumeci, considerato che il Governo nazionale con un indice rt di poco sotto ad 1 (0.99) avrebbe inserito la Sicilia in zona gialla. L’escalation del contagi, ma soprattutto la quasi saturazione del posti letto in Regione hanno spinto Musumeci ad avallare la posizione del CTS siciliano, che aveva chiesto la zona rossa e la chiusura delle scuole secondarie di primo e secondo grado fino al 31 gennaio. Sul punto è in programma nel pomeriggio un confronto tra l’assessore alla pubblica istruzione Roberto Lagalla, l’assessore alla sanità Ruggero Razza e i tecnici del Comitato scientifico, per valutare eventuali ulteriori restrizioni in merito alla riapertura in presenza delle scuole.