L’avv. Giuseppe Sottile manifesta solidarietà al consigliere Scolaro

L’avvocato Giuseppe Sottile, attraverso una nota, esprime solidarietà al consigliere Melangela Scolaro.

Di seguito la nota:

Esprimo piena solidarietà al consigliere Melangela Scolaro, con la quale condivido l’amore e la passione utilizzata per denunciare la verità sull’Ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto, ma alla quale, in tutta onestà, non posso mancare di rimproverare la circostanza di essersi accorta di quanto accadeva con colpevole ritardo, e soltanto dopo le elezioni!

Come moltissimi barcellonesi sono rimasto disgustato dal video del Consiglio comunale dell’altra sera. Ma la cosa che mi ha più sbigottito é stata la frase di un sindaco – avvocato che, con sufficienza ed arroganza, si permette di dire ad una collega, consigliere comunale nota per esperienza e preparazione di “studiare”!

Mai, ritengo, nella città del Longano, si era scesi così in basso in un consesso di rappresentanti del popolo!