Covid-19, in Sicilia ipotesi chiusura scuola e zona rossa per tre settimane

E’ in corso un consulto ai vertici della Regione con gli assessori Razza e Cordaro e i componenti del Comitato tecnico scientifico, per vagliare l’ipotesi su una chiusura delle scuole in presenza per ogni ordine e grado, almeno per le prossime tre settimane.

La decisione scaturirebbe dalla situazione epidemiologica della Regione che con i dati di oggi detiene il primato del tasso di positività più alto tra le regioni italiane, al 16,7%.

Il Cts, inoltre, ritiene che sia necessario approvare restrizioni più severe. Per questo, l’idea sarebbe quella di instaurare per tre settimane le misure della zona rossa, con qualche modulazione. Suggerimenti netti, che la politica deciderà se e come rendere operativi, che nascono dalla preoccupazione per i numeri che si sommano nei bollettini.

Gli attuali positivi in Sicilia, secondo il bollettino odierno, sono 38.705 (+966), i guariti sono 433.

Palermo con 474 nuovi positivi, Catania con 413, Messina 362, Caltanissetta 89, Ragusa 40, Enna 21, Siracusa 22, Agrigento 9, Trapani 5.