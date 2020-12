Grande successo per la bambina prodigio Donatella Scilipoti al concorso online “Christmas Dance Tour”

Grande successo per la bambina prodigio Donatella Scilipoti e il gruppo di Danze Caraibiche di Stella Giunta al concorso di Danza online “Christmas Dance Tour”.

Il concorso, a causa del Coronavirus, si è svolto interamente online con l’obiettivo di continuare a far ballare bambini, giovani e adulti, seppur in forma diversa. Dario Rossello, coordinatore tecnico e direttore regionale della scuola federale Fids e organizzatore del concorso Online Christmas Dance Tour, afferma: “Idea nata dal nulla, concorso finalizzato al mantenere attivi i ragazzi che purtroppo si ritrovano rinchiusi in casa, associando la danza con la festa del Natale per unirci in questo periodo particolare che stiamo attraversando”.

Tra le più piccole e talentuose Donatella, bachatera di soli 9 anni e allieva da sei anni della Maestra Stella Giunta, al momento si trova sul podio con dei numeri da capogiro, 12.300 visualizzazioni, 1947 like, 701 condivisioni e 121 commenti di apprezzamento.

“Sono felice di aver partecipato a questa iniziativa – dice Stella Giunta – ma allo stesso tempo delusa dal fermo imposto allo Sport in generale. Dispiace parecchio vedere cambiare la propria vita da un giorno all’altro, non poter più svolgere il proprio lavoro, le proprie abitudini. Sia ai più piccoli che ai più grandi stanno negando la crescita artistica, la passione, la disciplina, l’attività fisica. E noi insegnanti siamo impotenti a tutto questo. LO SPORT FA BENE ALLA SALUTE! Con questo voglio ringraziare tutte le mie piccole bimbe e i ragazzi che nonostante il particolare periodo mi hanno dato fiducia, partecipando a questo concorso online. A tutti i miei colleghi che vivono di questo, auguro di non abbattersi mai, perché la danza e lo sport in generale sono una meravigliosa arte che non può e non deve morire.”

Sarà possibile continuare a supportare Donatella e il gruppo Over 35 S.G andando nella pagina Facebook Christmas Dance Tour e mettendo un like. Il verdetto finale sarà reso pubblico venerdì 25 dicembre a mezzanotte.