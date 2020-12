Premi nazionali eTwinning 2020, fra i vincitori anche il progetto dell’IC Militi di Barcellona

L’istituto Comprensivo Militi di Barcellona Pozzo di Gotto è tra i vincitori del concorso “Premio Nazionale eTwinning 2020”. Nella giornata di ieri, è stato premiato, durante la Conferenza nazionale eTwinning in diretta streaming con la Ministra Azzolina, alla presenza di oltre 500 insegnanti e dirigenti scolastici attivi nel network delle Scuole eTwinning italiane. Il premio, che consiste in strumentazione didattica, viene assegnato all’istituto di appartenenza dei docenti vincitori.

Il Premio nazionale eTwinning è il maggiore riconoscimento a livello nazionale che viene assegnato annualmente dall’unità nazionale eTwinning Indire per valorizzare i migliori progetti realizzati da docenti di scuole italiane nell’anno accademico passato, tra quelli che hanno ottenuto il Certificato di Qualità nazionale.

I Premi nazionali eTwinning 2020 sono stati conferiti in base a una selezione di 853 progetti che hanno ottenuto il Certificato di Qualità eTwinning nello scorso anno scolastico. A rappresentare l’Istituto l’insegnante Domenica Recupero, coordinatrice del progetto realizzato dagli alunni della scuola dell’infanzia Santa Venera con la collaborazione della collega Antonella Chillemi.

Il progetto “One step recycling one step STEM” ha visto la partecipazione di otto Paesi europei quali Italia, Turchia, Romania, Bulgaria, Portogallo, Lituania, Polonia e Grecia uniti dallo stesso obiettivo: la sensibilizzazione verso l’ambiente ed il riciclo attraverso il metodo STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Matematica). Sono 28 le scuole che hanno partecipato. Il progetto è iniziato a settembre ed è terminato a maggio e anche durante la Didattica a Distanza i bambini hanno continuato le attività proposte. Sono state davvero moltissime le attività proposte nel progetto: lavori di riciclo, conoscenza dei materiali riciclabili e raccolta differenziata, sperimentando il metodo STEM per far acquisire anche in tenera età le competenze del XXI secolo.

Sono state tante le attività svolte dagli studenti come la creazione della mappa dei paesi partecipanti al progetto, studi conoscitivi sui vari paesi, logo e poster sul riciclaggio, il simbolo del riciclaggio, sono stati progettati contenitori per il riciclo, creati blog di progetto, per la settimana spaziale mondiale sono state progettate navette con materiale di riciclo, durante la settimana europea del Codeweek 2019 è stato creato un evento con codice comune per tutti i paesi partecipanti al progetto ottenendo i certificati di eccellenza, slogan congiunto sul riciclaggio, robot con vario materiale di riciclo, la mascotte del riciclaggio che è diventata l’eroe del fumetto del progetto creato con i disegni dei bambini, borse ecologiche utilizzando chatterkid 0.2, una poesia sul riciclaggio in collaborazione, costumi con materiale di riciclo.

Con questo progetto si è sottolineata l’importanza del riciclaggio, la consapevolezza della necessità di un ambiente pulito applicando attività STEM. I bambini hanno avuto l’opportunità di incontrarsi e comunicare con i loro coetanei di diversi paesi, conoscere le lingue e le culture diverse, sperimentare nuovi ambienti di apprendimento.

A disposizione anche uno spazio di lavoro sicuro – chiamato Twinspace – sul quale è possibile postare e svolgere le attività. Il progetto eTwinning promuove l’innovazione, l’utilizzo delle tecnologie nella didattica e la creazione condivisa di progetti didattici multiculturali tra istituti scolastici di paesi diversi, sostenendo la collaborazione a distanza tra docenti ed il coinvolgimento degli alunni nelle varie attività. La lingua utilizzata è l’inglese che unifica paesi di lingua e culture diverse.

Un’esperienza ed un’avventura più che positiva per docenti ed anche per gli alunni che, anche se così piccoli, hanno saputo condividere idee ed attività con coetanei di altri paesi europei anche attraverso incontri a distanza quali videochiamate e videoconferenze, adattandosi alla nuova realtà virtuale.

Sempre all’interno del progetto, i bambini hanno partecipato ad altri eventi europei come la Settimana mondiale dello Spazio e la Settimana del Codice ottenendo un certificato di eccellenza del Coding. Sono stati organizzati degli incontri sia solo con i docenti di tutte le scuole partner, che con i bambini mediante video conferenze. Grande è stata la collaborazione da parte di tutti i docenti delle scuole partner.

htthttps://etwinning.indire.it/premi-nazionali-etwinning-2020-i-10-progetti-vincitori-cerimonia-in-diretta-streaming-con-ministra-azzolina/

ps://www.indire.it/2020/12/11/streaming-live-per-la-conferenza-nazionale-etwinning-2020/