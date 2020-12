L’Orsa Basket impegnato nel sociale con il centro per l’autismo di Barcellona

L’attività agonistica per i campionati regionali di basket è ferma da tempo a causa del Covid 19, ma la dirigenza dell’Orsa Basket Barcellona non si ferma e sta programmando tutta una serie di attività, che si augura di poter far partire già nel mese di gennaio.

Grande attenzione per i più piccoli, che maggiormente stanno soffrendo in questi mesi di stop, ma grande attenzione anche al sociale. Proprio per questo le scorse settimane si è svolto un incontro presso il Centro per l’Autismo di Barcellona Pozzo di Gotto, durante il quale i massimi dirigenti della società giallorossa hanno manifestato al presidente, il Dott. Claudio Passantino, e alla referente delle famiglie, la Sig.a Nica Calabrò, la volontà di voler procedere a coinvolgere i ragazzi ospiti del Centro in un progetto gratuito basato sul gioco della pallacanestro. I responsabili del Centro hanno accolto con entusiasmo l’invito e nei prossimi giorni i tecnici dell’Orsa si recheranno presso la struttura di Via Kennedy, per stabilire, di concerto con il personale sanitario del Centro, il programma del progetto, che si svolgerà in una prima fase presso la struttura del Centro, mentre successivamente i ragazzi si trasferiranno al Palalberti.

Durante l’incontro i responsabili del Centro hanno inoltre manifestato la necessità di provvedere alla sostituzione del materiale sportivo, che i ragazzi utilizzano giornalmente e immediatamente la dirigenza giallorossa ha dato la propria disponibilità ad effettuare una donazione, coinvolgendo i propri soci in questa iniziativa.

“𝘚𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘧𝘦𝘭𝘪𝘤𝘪 – afferma Renzo Crisafulli – 𝘥𝘪 𝘱𝘰𝘵𝘦𝘳 𝘤𝘰𝘭𝘭𝘢𝘣𝘰𝘳𝘢𝘳𝘦 𝘤𝘰𝘯 𝘪𝘭 𝘊𝘦𝘯𝘵𝘳𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘭’𝘈𝘶𝘵𝘪𝘴𝘮𝘰. 𝘌’ 𝘶𝘯𝘢 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘵𝘢’ 𝘤𝘩𝘦 𝘩𝘢 𝘣𝘪𝘴𝘰𝘨𝘯𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘪𝘶𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘪 𝘦 𝘯𝘰𝘪 𝘴𝘱𝘦𝘳𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘯𝘦𝘭 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘰 𝘱𝘪𝘤𝘤𝘰𝘭𝘰 𝘥𝘪 𝘱𝘰𝘵𝘦𝘳 𝘥𝘢𝘳𝘦 𝘶𝘯𝘢 𝘮𝘢𝘯𝘰. 𝘊𝘪 𝘢𝘶𝘨𝘶𝘳𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘪 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘪 𝘵𝘦𝘤𝘯𝘪𝘤𝘪 𝘳𝘪𝘦𝘴𝘤𝘢𝘯𝘰 𝘢 𝘧𝘢𝘳 𝘪𝘯𝘯𝘢𝘮𝘰𝘳𝘢𝘳𝘦 𝘪 𝘳𝘢𝘨𝘢𝘻𝘻𝘪 “𝘴𝘱𝘦𝘤𝘪𝘢𝘭𝘪 “𝘥𝘦𝘭 𝘊𝘦𝘯𝘵𝘳𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘰 𝘚𝘱𝘰𝘳𝘵. 𝘚𝘢𝘳𝘦𝘣𝘣𝘦 𝘶𝘯𝘢 𝘨𝘳𝘢𝘯𝘥𝘦 𝘴𝘰𝘥𝘥𝘪𝘴𝘧𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦. 𝘈𝘣𝘣𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘢𝘤𝘤𝘰𝘭𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘢𝘳𝘦 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘦𝘴𝘴𝘦 𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘰𝘴𝘵𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘰𝘤𝘪𝘦𝘵𝘢’ 𝘖𝘳𝘴𝘢 𝘉𝘢𝘴𝘬𝘦𝘵 𝘥𝘪 𝘤𝘰𝘪𝘯𝘷𝘰𝘭𝘨𝘦𝘳𝘦 𝘪 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘪 𝘳𝘢𝘨𝘢𝘻𝘻𝘪 𝘯𝘦𝘭 𝘱𝘳𝘰𝘨𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘮𝘰𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘴𝘱𝘰𝘳𝘵𝘪𝘷𝘢”.

Soddisfazione per la collaborazione è stata espressa il Dott. Claudio Passantino, in passato giocatore nelle file della Liberale:”𝘜𝘯𝘰 𝘥𝘦𝘨𝘭𝘪 𝘰𝘣𝘪𝘦𝘵𝘵𝘪𝘷𝘪 𝘥𝘦𝘭 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘰 𝘊𝘦𝘯𝘵𝘳𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘭’𝘈𝘶𝘵𝘪𝘴𝘮𝘰, 𝘤𝘩𝘦 𝘢𝘤𝘤𝘰𝘨𝘭𝘪𝘦 𝘣𝘢𝘮𝘣𝘪𝘯𝘪 𝘦 𝘳𝘢𝘨𝘢𝘻𝘻𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘷𝘦𝘯𝘪𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘥𝘢 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘢 𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘷𝘪𝘯𝘤𝘪𝘢 𝘥𝘪 𝘔𝘦𝘴𝘴𝘪𝘯𝘢, 𝘦’ 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘥𝘪 𝘧𝘢𝘷𝘰𝘳𝘪𝘳𝘦 𝘢𝘵𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵𝘢’ 𝘳𝘪𝘷𝘰𝘭𝘵𝘦 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘢𝘭 𝘱𝘰𝘵𝘦𝘯𝘻𝘪𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘢’ 𝘧𝘪𝘴𝘪𝘤𝘩𝘦. 𝘗𝘦𝘳𝘵𝘢𝘯𝘵𝘰 𝘳𝘪𝘯𝘨𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰 𝘥𝘪 𝘤𝘶𝘰𝘳𝘦 𝘭𝘢 𝘥𝘪𝘳𝘪𝘨𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘖𝘳𝘴𝘢 𝘉𝘢𝘴𝘬𝘦𝘵, 𝘪𝘯 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘢𝘳𝘦 𝘙𝘦𝘯𝘻𝘰 𝘊𝘳𝘪𝘴𝘢𝘧𝘶𝘭𝘭𝘪, 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘢 𝘴𝘦𝘯𝘴𝘪𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘢’ 𝘦 𝘢𝘵𝘵𝘦𝘯𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘢𝘷𝘶𝘵𝘦 𝘯𝘦𝘪 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘳𝘰𝘯𝘵𝘪. 𝘚𝘪𝘤𝘶𝘳𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘴𝘢𝘳𝘢’ 𝘶𝘯𝘢 𝘤𝘰𝘭𝘭𝘢𝘣𝘰𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘱𝘰𝘳𝘵𝘦𝘳𝘢’ 𝘯𝘰𝘵𝘦𝘷𝘰𝘭𝘪 𝘣𝘦𝘯𝘦𝘧𝘪𝘤𝘪 𝘢𝘪 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘪 𝘳𝘢𝘨𝘢𝘻𝘻𝘪”.