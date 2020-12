Terme Vigliatore, martedì 22 dicembre in consiglio la sfiducia al sindaco Munafò

Sarà discussa nella seduta del consiglio comunale di martedì 22 dicembre la sfiducia al sindaco di Terme Vigliatore Domenico Munafò.

La presidente del consiglio Emanuela Ferrara ha firmato l’ordine del giorno che prevede un unico punto all’ordine del giorno “Mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco Dott. Domenico Munafò. (ai sensi dell’art. 10 L.R. n° 35 del 15/09/1997 e ss. mm. ii.)”. L’inizio della discussione in aula è fissato alle 18.30. Per l’approvazione della mozione, con la conseguente decadenza del sindaco, serviranno otto voti sui dodici componenti del civico consesso. La richiesta è stata presentata da sette consiglieri, con l’appoggio anche della presidente Ferrara, che non ha potuto sottoscrivere il documento. Le motivazioni saranno illustrate durante la seduta, a cui seguiranno le dichiarazioni di voti dei consiglieri.

Se la mozione sarà votata da almeno otto consiglieri, secondo la normativa vigente, decadrà il sindaco e la sua giunta, ma non il consiglio comunale che resterà in carica fino alla nomina del commissario ad acta, che amministrerà il paese fino alla prima tornata utile, probabilmente nella primavera 2021. Il civico consesso il giorno dopo dovrà tornare in aula per una seduta ordinaria in cui saranno trattate le delibera di approvazione del bilancio ed i provvedimenti propedeutici. In caso di mancata trattazione del punto, sarà il commissario ad acta già nominato (e non collegato all’eventuale sfiducia) a procedere al via libera del documento contabile.